IA generativa se aproxima do Vale da Desilusão

Depois do alvoroço inicial, a Inteligência Artificial Generativa está caminhando em direção ao Vale da Desilusão, aponta recente estudo do Gartner. Essa é uma das etapas clássicas de todas as inovações disruptivas do mercado, que vão do ciclo do entusiasmo até a expectativa, desilusão e, então, maturidade.

"Esse movimento reflete o declínio das expectativas dos CIOs em relação à GenAI, mas não seus gastos com essa tecnologia", comenta o vice-presidente e analista do Gartner, John-David Lovelock.

Evidência disso é a projeção da empresa de consultoria e pesquisa é que os gastos com servidores otimizados para IA facilmente dobrarão os gastos com servidores tradicionais em 2025, chegando a US$ 202 bilhões.

Por outro lado, novos PCs com suporte para IA, por exemplo, ainda não têm aplicações obrigatórias que utilizem o hardware. Embora tanto os consumidores quanto as empresas comprem PCs, tablets e telefones celulares habilitados para Inteligência Artificial, essas compras não serão muito influenciadas pela funcionalidade da GenAI, relata o analista.

Uma pesquisa da Gartner Inc. com 451 líderes seniores de tecnologia no segundo trimestre de 2024 descobriu que 57% dos CIOs disseram que têm a tarefa de liderar uma estratégia de IA em suas empresas. No entanto, desafios emergentes estão dificultando aos CIOs a entrega de valor com IA.

"Devido à inovação implacável que acontece na corrida aos fornecedores de tecnologia, os CIOs sentem que estão sempre vivendo o hype, enquanto a realidade da sua corrida pelos resultados da IA - quão difícil é obter valor - faz com que pareça que eles também estão no fundo do poço", relatou na época Mary Mesaglio, Distinguished VP Analyst do Gartner.

O estudo apresentado essa semana pelo Gartner mostra ainda que os gastos mundiais com TI devem totalizar US$ 5,61 trilhões em 2025, um aumento de 9,8% em relação a 2024.

"Embora os orçamentos dos CIOs estejam aumentando, uma parte significativa apenas compensará os aumentos de preços nos gastos recorrentes", projeta o vice-presidente e analista do Gartner, Lovelock. "Isso significa que, em 2025, gastos nominais versus gastos reais com TI estarão distorcidos, com os aumentos de preços absorvendo parte ou todo o crescimento do orçamento", acrescenta.