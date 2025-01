Ponte que conecta Brasil e Argentina vai a leilão nesta terça-feira

O leilão internacional para definição da nova concessionária que vai gerir a ponte de São Borja, entre Brasil e Argentina, será realizado nesta terça-feira (7), com outorga mínima estipulada em US$ 40,8 milhões (quase R$ 250 milhões na cotação atual).

O prazo da concessão é de 25 anos, e a previsão é assinar o contrato com a empresa vencedora em 22 de abril de 2025. O leilão, conduzido pela B3, será realizado às 14h em Foz do Iguaçu, no Paraná.



A ponte sobre o rio Uruguai liga São Borja, no Rio Grande do Sul, até a cidade argentina de Santo Tomé, e é considerada estratégica para a circulação de produtos e serviços entre os dois países e também entre Brasil e Chile.



De acordo com o Ministério dos Transportes, 19,9% do comércio bilateral entre Brasil e Argentina transitou pela ponte no ano de 2023.



A empresa vencedora, além de fazer a manutenção da ponte a partir da cobrança de pedágio, também ficará responsável por um conjunto de intervenções.



De acordo com o Ministério dos Transportes, a expectativa é de US$ 99 milhões (R$ 605 milhões) em investimentos (incluindo custos de manutenção) no trecho, que tem 15,62 quilômetros de extensão.



Entre as intervenções previstas estão a construção de mais acessos, uma nova área para veículos apreendidos, pátio para caminhões e instalação de um novo sistema de iluminação.



A ponte e o Centro Unificado de Fronteira foram inaugurados no final da década de 1990. O primeiro contrato de concessão da ponte foi assinado em 1995, com duração prevista de 25 anos. Mas, com o fim do prazo, em 2020, termos aditivos foram assinados com a concessionária Mercovia S.A. até a formulação de um novo edital.