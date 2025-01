Governo promove leilão de ponte que liga Brasil e Argentina na próxima semana

O Ministério dos Transportes abre, na próxima terça-feira (7), a série de leilões deste ano com a concessão da ponte internacional São Borja - Santo Tomé, que liga Brasil e Argentina. A expectativa é de US$ 99 milhões em investimentos no trecho, que concentra cerca de 23% das operações comerciais entre os dois países e 39,98% das relações comerciais entre Brasil e Chile. O evento será realizado em Foz do Iguaçu (PR).De acordo com informações do Ministério dos Transportes, o prazo da concessão é de 25 anos e a empresa vencedora será responsável por realizar um conjunto de intervenções técnicas e operacionais na estrutura. Com 15,62 quilômetros de extensão e acessos, a ponte é fruto de um acordo binacional assinado em 1989. Sequência de concessões de pontes é meta do governo A sequência de concessões de pontes que ligam o Brasil a seus vizinhos na América Latina segue as metas propostas pelo governo federal anunciadas em outubro do ano passado. Conforme informações da Agência Folhapress, ao todo, quatro concessões de pontes binacionais estão previstas para serem realizadas até o fim do ano de 2025.Como exemplo, o edital da ponte que liga a cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, a Santo Tomé, em Corrientes, Argentina. Essa ponte já é controlada por uma concessão há mais de 25 anos e, agora, após prorrogações contratuais, será novamente oferecida à iniciativa privada, em novas condições.Como se trata de um empreendimento que recebeu investimentos de ambos os países e da concessionária atual, vencerá o leilão a empresa que apresentar a maior outorga, ou seja, o maior preço para ficar com a administração da ponte. O lance mínimo foi estipulado em US$ 44,6 milhões (data base de junho de 2024), a serem divididos entre os dois países.