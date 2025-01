Bitcoin opera em alta e supera marca de US$ 100 mil pela 1ª vez em 2025

O bitcoin rompeu a marca de US$ 100 mil na tarde desta segunda-feira (6), pela primeira vez neste ano, mantendo a boa fase após a histórica alta registrada em 2024. Durante a tarde, o preço do Bitcoin atingiu um pico de US$ 102.492 antes de recuar ligeiramente para US$ 102.023, diminuindo aos poucos a distância de sua máxima histórica de US$ 108.135.

também foi impactado pela confirmação da vitória do republicano Donald Trump O resultado, em meio ao clima de apetite por risco em Wall Street,na eleição à Casa Branca. A sessão conjunta da Câmara e do Senado norte-americanos ontem chancelou a conquista de 312 dos 538 votos do Colégio Eleitoral por Trump em novembro do ano passado.

LEIA TAMBÉM: Promessas de Trump elevam bitcoin a patamar histórico



A criptomoeda ainda está distante do pico acima de US$ 108 mil alcançado em dezembro de 2024, mas tenta retornar para nível acima da média móvel de 50 dias. O preço do bitcoin começou uma escalada sem precedentes no dia 5 de novembro de 2024, quando foi oficializada a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em pouco mais de um mês, a maior criptomoeda do mundo subiu 59,6% - saindo da marca dos US$ 67.850,00 (cerca de R$ 410,2 mil) em direção ao mais alto patamar já registrado, US$ 108.353,00 (cerca de R$ 660 mil).



Apesar de a moeda ter recuado para a marca dos US$ 90 mil na última semana do ano, analistas do setor já acreditavam que o preço da criptomoeda poderia bater novos recordes em 2025, por conta das medidas prometidas por Trump durante a campanha eleitoral.