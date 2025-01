Soprano investe R$ 5 milhões na unidade de utilidades térmicas

De Caxias do Sul



Com foco em linhas de produtos como caixas, bolsas e garrafas térmicas, marmitas e isotérmicos, entre outros, a unidade de utilidades térmicas da Soprano, de Farroupilha, foi contemplada com investimentos na ordem de R$ 5 milhões. O valor foi aplicado na expansão fabril, automatização e substituição de máquinas para maior capacidade de fabricação, e na ampliação do centro de distribuição, melhorando a logística e quadruplicando a capacidade de armazenagem. O objetivo é acompanhar o crescimento do mercado e garantir atendimento ágil aos clientes.

Marcio Korzeniewski, diretor da unidade, afirma que o maior foco do aporte é a ampliação do portfólio. “Conquistamos espaço com novidades, novas funcionalidades e renovações estéticas em produtos já consagrados, sempre nos mantendo atualizados junto às tendências mundiais”, afirma. Segundo ele, o objetivo é acompanhar os hábitos dos consumidores, que mudam constantemente. “Buscamos a evolução contínua, disponibilizando produtos que resolvam necessidades dos usuários”, reforça.Carros-chefes da unidade, têm como maior diferencial o modelo Tropical com acessórios adaptáveis, única nesse formato no Brasil. Com dois cestos removíveis e encaixáveis, permite que itens secos e molhados não se misturem. A garrafa que acompanha o item serve para congelar a água, servindo como bloco de gelo e divisória.Os recentes lançamentos são um novo modelo de mochila térmica, com melhor ergonomia, e uma caixa térmica com capacidade de 22 litros e dimensões diferenciadas. Esse cooler nasce como opção de meio termo entre os tamanhos disponíveis de 12 litros e 28 litros. “Entendemos que as caixas térmicas funcionam como uma extensão da geladeira. O diferencial do novo modelo é a sua altura, permitindo transportar todos os tipos de garrafas”, observa.No consolidado do primeiro semestre, o faturamento aumentou 11% na comparação com igual período do ano passado., com presença da marca nas cinco principais redes de varejo do Brasil. Com projeto de ampliação internacional pela América Latina em andamento, a