Eaton comemora 20 anos em Caxias com entrega de quadra de basquete

De Caxias do Sul

Com a presença do atleta Anderson Varejão, a Eaton do Brasil, em parceria com a equipe Cleveland Cavaliers (Cavs), entregou à comunidade de Caxias do Sul, na manhã da sexta-feira (4), uma quadra remodelada de basquete, localizada junto ao Parque dos Macaquinhos. O espaço também servirá para a realização de clínicas junto a crianças e adolescentes, bem como cadeirantes, para incentivar a prática esportiva. A iniciativa faz parte das comemorações dos 20 anos de existência da planta fabril da multinacional em Caxias do Sul, que adquiriu a operação da então Pigozzi, fabricante de engrenagens e peças para máquinas e equipamentos agrícolas.

Em 2023, os Cavs se comprometeram com um esforço de longo prazo para aumentar o amor pelo basquete no Brasil e estabeleceram uma estratégia abrangente para inspirar os jovens e desenvolver o esporte no país, um dos mercados internacionais mais importantes da liga. Desde então, a franquia renovou quadras em São Paulo e Valinhos (SP) e Vitória (ES), além de treinar mais de mil jovens por meio de acampamentos e iniciativas comunitárias.



A ação é também uma forma de incentivar a prática do esporte com estrutura adequada e motivadora, disponibilizando uma quadra completamente reformada, especialmente após a tragédia de 2024, que impactou vidas e o uso de espaços públicos em todo o Rio Grande do Sul. "Essa parceria com o Cleveland Cavaliers é sólida e agora marcamos um novo momento com a entrega dessa quadra. Queremos contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável e essa iniciativa vai nesse sentido ao promover a prática do esporte e o uso dos espaços públicos", afirmou Gustavo Schmidt, presidente do Grupo Mobility e Corporativo da Eaton na América do Sul.



Bill Fagan, presidente de operações comerciais do Rock Entertainment Group (REG) e do Cleveland Cavaliers, se disse satisfeito com o esforço conjunto para servir as comunidades em todo o país, promovendo esportes juvenis, apoiando iniciativas locais e inspirando os jovens a abraçar o jogo. "Estamos encantados em estender a parceria bem-sucedida com a Eaton e a empolgação do basquete para uma quarta cidade no Brasil. Esta colaboração também destaca nosso compromisso em promover o basquete no país", reforçou.



Varejão destacou a importância de utilizar o basquete como ferramenta de inclusão social e para desenvolver o bem nas pessoas. "Dentro da quadra todos são iguais, independentemente da condição social", afirmou. Também lembrou que seu início na carreira foi em quadra externa para depois evoluir para um espaço de maior conforto e qualidade. A iniciativa também marca um momento importante para Varejão. O atleta celebra 20 anos de atuação na NBA, tendo disputado 13 temporadas vestindo a camisa 17 dos Cavs.

Planta gaúcha ampliará o portfólio de produtos

Responsável pela gestão da planta de Caxias do Sul, Bruno Andrade, que atua na operação desde sua aquisição em 1º de março de 2025, destacou que, dentre os mais recentes investimentos, está a ampliação do portfólio de produtos para atender ao mercado de máquinas de construção para infraestrutura. Segundo ele, a medida vai fortalecer ainda mais a unidade, que está recebendo uma série de investimentos de forma a adequar-se às projeções dos clientes. "A demanda atual está sendo suportada de forma adequada e as estratégias de crescimento seguem alinhadas com o que se observa no mercado. As perspectivas são boas e os primeiros negócios para a nova linha de produção estão bem encaminhados", destacou.



Andrade também citou a preocupação da empresa com a comunidade, investindo em ações sociais como a entrega da quadra de basquete, dentre outras. Ressaltou a escola interna, denominada Formare, mantida em parceria com a Universidade Federal do Paraná e Fundação Ioschpe, que oferece um programa de qualificação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social.



Após seis anos atuando no México, três deles na Eaton, Gustavo Schmidt assumiu recentemente o comando das operações na América do Sul. Definiu o momento atual de mercado como bom, com destaque para os produtos focados em soluções energéticas. "É um segmento que continuará crescendo", frisou. Também expôs que a política da empresa é de investir em expansão fabril e equipamentos em linha com as necessidades dos clientes e do mercado.



Enfatizou a parceria global da Eaton com o Cleveland Cavaliers, que se alinha ao pilar social da empresa de melhorar a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. "Estamos no Brasil há 70 anos, convivendo com os mais importantes e relevantes momentos da história. Em Caxias do Sul estamos completando 20 anos e atuando de forma a também contribuir com melhorias para a comunidade", registrou.