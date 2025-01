Caldeira anuncia 4 startups para 'Let's Go To SXSW'

As startups Aprix e Planton, do Rio Grande do Sul, Abstra, do Rio de Janeiro, e Drome, da Bahia, foram as escolhidas para participar com tudo pago do SXSW. O festival South by Southwest, que acontece em Austin, no Texas, será realizado de 7 a 15 de março.

A seleção é resultado da campanha Let's Go To SXSW, promovida pelo segundo ano consecutivo pelo Instituto Caldeira, pela Dell Technologies e pela Intel, e aberta a startups de todo o Brasil.

De todas as startups inscritas online, 20 foram selecionadas pelo Instituto Caldeira, hub de inovação localizado em Porto Alegre, para participar do Pitch Competition, realizado no último dia 13 de dezembro. Cada empresa teve quatro minutos para apresentar seu pitch para uma banca avaliadora, formada por Carolina Cavalheiro (Instituto Caldeira), Marcelo Hoffmann (ABSeed Ventures), Marcelo Pereira (Dell Technologies), e Marta Saft (Thoughtworks).

No final, as startups foram escolhidas com base nos critérios de escalabilidade, impacto potencial, tecnologia, time e o histórico de realizações passadas dos membros-chave da equipe.

O representante de cada startup vai receber passagem aérea de ida e volta (saindo de qualquer localização no Brasil), transporte do aeroporto para o hotel e vice-versa, hospedagem, ingresso para o SXSW, e ajuda de custo para alimentação.

Faz parte da programação da viagem uma visita ao headquarter da Dell, para relacionamento com os executivos e contato com o que há de mais recente nas soluções tecnológicas da marca. O embarque está marcado para o dia 6 de março.