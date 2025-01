Stemac prevê crescimento de 35% com expansão para o mercado nacional e internacional

Depois de enfrentar um longo processo de recuperação judicial que teve duração de mais seis anos, a Stemac, líder na fabricação e comercialização de grupos geradores no Brasil, que completou 73 anos no dia 28 de dezembro de 2024, projeta um crescimento de 50% e faturamento estimado em R$ 420 milhões. E mais, a meta da empresa para 2025 é seguir investindo na sua expansão no mercado nacional e internacional, tendo como objetivo um avanço de 35% sobre o exercício anterior.

O vice-presidente executivo da Stemac, Valdo Marques, destaca que o processo de recuperação da empresa teve início em abril de 2018 e foi aprovado pela Justiça em janeiro de 2020, apenas um mês antes do início da pandemia da Covid-19. "Neste período, a Stemac realizou o pagamento de R$ 36,2 milhões em dívidas trabalhistas e recolheu mais de R$ 225 milhões em impostos", comenta Marques.

De acordo com o executivo, o encerramento do processo de recuperação judicial em dezembro de 2024 reforça a trajetória de crescimento da Stemac, que encerrou 2023 com faturamento de R$ 287 milhões e projeta um aumento para R$ 420 milhões em 2024, refletindo alta de 50% em vendas no período. "Este momento marca não apenas o encerramento de um ciclo desafiador, mas a reafirmação do compromisso com nossos funcionários, clientes e parceiros. Encerrar a recuperação judicial com crescimento expressivo é um testemunho do nosso trabalho dedicado e da confiança que construímos ao longo dos anos", acrescenta.

Sobre os fatores que levaram à recuperação judicial, o vice-presidente executivo da Stemac explica que durante 2015 e 2017 o Brasil passou pela maior crise macroeconômica da história contemporânea. "Os índices de investimento alcançaram níveis de retração, fazendo com o que o mercado encolhesse ao redor de 70% durante esse período", ressalta. Para Marques, tudo isso, somado ao momento de alto investimento da companhia, exigiu a utilização do instituto da recuperação judicial para fins de equalização de seus indicadores financeiros.

Com relação à previsão de crescimento de 50% e R$ 420 milhões de faturamento, Marques considera que a Stemac saiu da recuperação judicial, com esse crescimento exponencial, graças a uma combinação de reestruturação financeira/operacional rigorosa, inovação contínua e um forte compromisso com o mercado. "Todas as estratégias vinculadas ao seu valor essencial, como por exemplo, foco no cliente, foram consideradas inegociáveis: produção nacional, times de engenharia, serviços e vendas próprios, distribuídos em 50 pontos de operação no Brasil", explica. Segundo o dirigente, todos os processos e dogmas que não eram vinculados a essa estratégia foram revistos.

A empresa 100% brasileira carrega, ao longo de sua trajetória, importantes marcos que a colocaram entre as 20 maiores fabricantes de grupos geradores do mundo. Com mais de 50 operações distribuídas em 24 estados do País, a Stemac teve seu começo em 1951, comercializando acessórios e peças para automóveis importados e pequenos motores a gasolina. Com o crescimento da demanda por energia segura e confiável, a empresa se especializou na fabricação de grupos geradores de energia.

A matriz tributária da Stemac é localizada em Porto Alegre, e a unidade fabril em Itumbiara/Goiás, sendo a maior e mais moderna fábrica de grupos geradores da América Latina, com 62 mil metros quadrados de área construída e mais de 1 milhão de metros quadrados de área em desenvolvimento.