Franquias no Sul do Brasil superam desafios e crescem 16,3% em Faturamento no 3º tri de 2024

Apesar dos desafios impostos pelas fortes chuvas e inundações que afetaram o Rio Grande do Sul entre os meses de maio e junho, as franquias da região Sul do Brasil demonstraram resiliência e fecharam o terceiro trimestre com resultados expressivos. De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a região registrou no período um crescimento de 16,3% no faturamento, atingindo a marca de R$ 12,6 bilhões.



O desempenho positivo também se refletiu na expansão da presença das redes de franquias. O número de unidades na região cresceu 3,8%, somando 35.233 operações espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses números reforçam a importância econômica do Sul para o mercado de franchising no Brasil.



Avaliando os três estados da região é possível destacar que o Rio Grande do Sul, estado mais afetado pelas chuvas, está se reerguendo e mesmo diante de todas as tragédias, o mercado de franquias no estado cresceu em faturamento 12,6% atingindo cerca de R$ 4 bilhões entre os meses de julho a setembro. Em número de operações, os gaúchos tiveram um leve crescimento de 2%, somando 10.891 unidades.



Em Santa Catarina, o desempenho foi acima da média nacional com um acréscimo de 20,4%, com um faturamento de mais de R$ 3,5 bilhões no 3º trimestre de 2024. Já em número de unidades de franquia, o crescimento foi de 6,2 % chegando a 10.322 mil operações no período.



No Paraná, o desempenho foi bem condizente com o da região, com um acréscimo de 16,7%, consolidando-se como um polo atrativo para investimentos nesse modelo de negócio, com um faturamento de um pouco mais de R$ 5 bilhões entre julho a setembro. Já em número de unidades de franquia, o crescimento foi de 3,5 % chegando a 14.021 mil operações no período.



"Os impactos das chuvas trouxeram desafios significativos para as redes de franquias, especialmente no Rio Grande do Sul, mas o setor demonstrou uma capacidade notável de recuperação e adaptação. O crescimento de 16,3% no faturamento da região é uma prova do dinamismo e da força do franchising na região", destaca André Belz, o diretor regional da ABF no Sul.



Dentre os segmentos que mais atuam na região, se destaca o Segmento de Saúde Beleza e Bem-estar. Entre os segmentos que mais cresceram em faturamento no Sul estão os setores Entretenimento e lazer, Alimentação e Serviços Educacionais. A adoção de soluções inovadoras, o fortalecimento de parcerias locais e o apoio oferecido pelas redes aos franqueados impactados pelos desastres naturais foram cruciais para sustentar o crescimento.



O avanço do franchising no Sul reflete a combinação de um mercado consumidor consolidado, infraestrutura de qualidade e o comprometimento das redes em continuar investindo na região, mesmo diante de adversidades.