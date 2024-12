RS deve acompanhar tendência de crescimento nacional no setor de franquias em 2025 aponta ABF

O ano de 2024 foi marcado por muitos desafios para empreendedores no Rio Grande do Sul. Para as franquias, apesar das dificuldades, muitos negócios conseguiram se recuperar dos eventos de maio rapidamente graças ao apoio dado pelas franqueadoras aos franqueados. É o que aponta André Belz, diretor da regional sul da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Segundo ele, a força e a resiliência do setor de franquias têm sido cruciais para a recuperação, sendo um dos pilares para a rápida retomada da economia local.

De acordo com a pesquisa realizada pela ABF, no terceiro semestre de 2024, o segmento de entretenimento e lazer teve um crescimento de 32%, sendo o setor com o maior aumento. André destaca que o retorno de negócios voltados para hotelaria e eventos foi expressivo especialmente após as enchentes. "O que mais cresceu foi o segmento de entretenimento e lazer. Isso inclui a hotelaria, que está retomando com força após a tragédia", explica. Ele também aponta que o setor de eventos e turismo se beneficiou diretamente da recuperação, já que, normalmente, esse segmento é mais volátil, mas sempre se destaca após crises, como aconteceu no pós-pandemia de Covid-19.

Além do setor de entretenimento e lazer, outros segmentos também apresentaram números positivos. O food service teve um crescimento de 21,9%. O setor de serviços educacionais, por sua vez, manteve sua estabilidade, com um crescimento de 15,3%. No geral, o setor de franquias no estado cresceu 12,5% no terceiro trimestre de 2024, um desempenho superior à média nacional, que foi de 12,1%. " O Rio Grande do Sul está seguindo uma tendência nacional, mas com um desempenho ligeiramente superior ", comenta André.

Um ponto importante destacado pelo diretor da ABF Regional Sul é a recuperação do setor de entretenimento e lazer. Ele explica que a tendência de crescimento desses segmentos após uma crise não é algo incomum. "Esses setores acabam sofrendo muito em momentos de crise, mas, quando a situação se normaliza, há uma demanda represada que provoca um crescimento acelerado", observa. No caso das enchentes, a recuperação foi ainda mais rápida do que o esperado. "Ficamos impressionados com a velocidade da retomada. O impacto inicial foi grande, mas o setor se reconstruiu rapidamente e agora vemos um crescimento substancial, acima da inflação e de outros indicadores econômicos."

A previsão para 2025 é otimista, com André destacando que o franchising no Estado deve continuar com um crescimento consistente, acompanhando o crescimento nacional. "Se o mercado nacional continuar crescendo na casa dos dois dígitos, o Rio Grande do Sul, provavelmente, seguirá essa mesma tendência", afirma. Ele também acredita que, apesar dos desafios financeiros que muitos empreendedores possam ter enfrentado, a recuperação do setor de franquias é sólida e sem grandes perspectivas de retrocesso.

Sobre as lições aprendidas com o impacto das enchentes, o diretor observa que, embora o setor tenha enfrentado dificuldades, a resiliência das franquias foi um dos maiores trunfos para a recuperação. "O impacto foi grande, principalmente nas áreas mais atingidas, mas a velocidade com que as franquias se recuperaram foi surpreendente. O modelo de franquia tem uma estrutura que apoia o franqueado, e isso foi fundamental para a reconstrução", afirma. Ele acrescenta que, ao todo, o impacto econômico da tragédia foi estimado em cerca de um mês de faturamento perdido, um valor que já está sendo recuperado.

Embora as enchentes tenham sido um desafio pontual, André não vê grandes riscos para o setor de franquias no futuro próximo. Ele acredita que as dificuldades causadas pela tragédia já foram superadas e que, a partir de agora, o setor tende a continuar sua trajetória de crescimento. "Acredito que não há mais grandes impactos negativos pela frente. O que passou, passou. Agora, a tendência é seguir crescendo, especialmente com os números positivos que temos observado no terceiro trimestre de 2024", explica.

Sobre as especificidades do franchising no Rio Grande do Sul em comparação com o restante do Brasil, André destaca que o estado segue de perto as tendências nacionais, embora com algumas particularidades, como a vocação para o turismo, especialmente na Serra Gaúcha. O segmento de entretenimento e lazer, por exemplo, teve um desempenho particularmente forte no Estado, com um crescimento de 32,7%, enquanto no Brasil esse aumento foi de 15,3%. "Isso mostra como o Estado tem uma característica própria, mas, de modo geral, os setores seguem as tendências do mercado nacional", afirma.

Por fim, o diretor oferece conselhos para quem está pensando em franquear sua marca em 2025. "O primeiro passo é definir o segmento no qual deseja atuar, com base em afinidade e disponibilidade de tempo. É fundamental entender a dedicação necessária para o negócio e escolher uma marca que corresponda às suas expectativas e estilo de vida", recomenda. Além disso, destaca a importância de conhecer bem a estrutura do franqueador e conversar com outros franqueados para garantir que as promessas feitas pela marca sejam cumpridas. "O franchising não é um caminho fácil, mas é um modelo de negócios com maior chance de sucesso, desde que o empreendedor esteja disposto a trabalhar muito", completa.