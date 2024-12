Marca chega ao mercado com cavalo Caramelo de pelúcia e lucro revertido para reconstrução de escolas do RS

Sarah Oliveira

20 Dezembro 2024

Com produtos sustentáveis e parceiros locais, a We Toys tem a proposta de estimular a responsabilidade ambiental e social

“Tudo começa com uma boa história”, essa é a frase que guia o médico e publicitário Luciano Serpa Hammes na aventura de empreender. Com o propósito de ser um negócio social, a We Toys (@we.toys.oficial) iniciou a sua história no fim deste ano. A primeira aposta da marca conta com a venda de uma pelúcia do cavalo Caramelo, conhecido pelo episódio em que foi resgatado de um telhado em Canoas durante as enchentes de maio. A venda tem 100% do lucro revertido na reconstrução de escolas do Rio Grande do Sul. A marca, que tem foco em brinquedos, colecionáveis e livros ilustrados, chega ao mercado com o propósito de se tornar referência no setor. De acordo com Luciano, a We Toys é uma empresa privada com fins lucrativos, mas com produtos que possuem uma forte responsabilidade social e ambiental. “Cuidamos para que exista uma mensagem no produto, cuidado com o meio ambiente, com o que é feito. Ao final, distribuímos os lucros da empresa para novos projetos sociais e ambientais”, explica. O fundador e voluntário ainda conta que o modelo de negócio é pouco desenvolvido no Brasil, mas que pretendem estimular o formato por aqui.