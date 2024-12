Bancas do Mercado Público registram filas na véspera de Natal

Terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, e ainda há quem deixe as compras da ceia para a última hora. Na manhã desta terça, algumas bancas no Mercado Público de Porto Alegre registraram filas, enquanto outras apresentavam um movimento mais tranquilo. Quem adiou a escolha do menu de Natal para o último momento procurava, principalmente, sementes, conservas, frutas e saladas frescas. As peixarias e açougues também estavam bastante movimentados.

“Estou achando a movimentação surpreendente. Conseguimos atender a todos, mas na segunda-feira, em alguns momentos, havia 80 pessoas na fila, o que é um bom sinal. O pessoal voltou ao Mercado Público depois de tudo o que aconteceu”, comenta Daniel Souza, vendedor de uma das bancas.

Houve tempo até para quem veio de fora aproveitar o Mercado para as compras da ceia. João Francisco, de Passo Fundo, veio à capital para celebrar o Natal com os irmãos. "A carne e os derivados para a ceia estão dentro do valor esperado, nada absurdo", afirma João, lembrando que, sempre que visita Porto Alegre, passa pelo local, já que a variedade e o custo-benefício fazem a visita valer a pena. "Comprei um pedaço de carne para fazer bife à parmegiana; minha irmã vai fazer para mim", conta o turista, comentando que a movimentação não foi um problema durante as compras. "Está bem tranquilo. Eu imaginava que estaria muito cheio, mas, pelo contrário, está muito bom. Todo mundo com paciência para comprar, não é aquela correria", assegura.

Na fila de uma banca de antepastos e pães, a professora de educação infantil Valquíria Lunkes aguardava sua vez de ser atendida. Enquanto alguns preferem elaborar grandes pratos, ela aposta na praticidade. “Vou fazer algo bem prático, como canudinhos, uma salada russa e dar uma incrementada. Cada um da família vai levar um prato e vamos complementar”, explica, acrescentando que deixou as compras para a última hora para garantir produtos frescos. “Os preços estão altos, mas vale a pena, pois vamos estar com os amigos e a família, e esse é o momento de nos reunirmos. Apesar de este ano ter sido difícil para todos, acho que agora é o momento de confraternizar”, destaca Valquíria.