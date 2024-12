Exportações de calçados somaram 89,6 milhões de pares até novembro

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, entre janeiro e novembro, as exportações do setor somaram 89,6 milhões de pares e geraram US$ 903,68 milhões, quedas tanto em volume (-19,2%) quanto em receita (-17,4%) em relação ao mesmo período do ano passado. Já no recorte de novembro, foram embarcados 8,4 milhões de pares por US$ 75,97 milhões, quedas de 0,7% e de 13%, respectivamente, ante o mesmo mês de 2023.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, avalia que o cenário de “leve melhora” nos embarques nos últimos meses do ano vem sendo sustentado pela base de comparação mais fraca do final de 2023 e também na melhora dos níveis de exportações para a Argentina, segundo principal destino do calçado brasileiro no exterior. “Nos últimos dois meses, houve um gradual aumento do nível de reservas internacionais da Argentina, que em novembro estavam 42% acima do mesmo mês do ano passado”, explica.

Outro fato que vem contribuindo para a melhora nas exportações nacionais para os “hermanos” é a orientação liberal do governo atual, que vem colocando menos entraves para as importações. “Em outubro, o Banco Central da Argentina (BCRA) encurtou os prazos de acesso ao Mercado Livre de Câmbio (MLC) para 30 dias após o ingresso aduaneiro da mercadoria, o que tem facilitado o fluxo das importações (o prazo chegava a 60 dias para liberação total dos valores)”, acrescenta Ferreira.



Destinos

Principal destino das exportações brasileiras de calçados, os Estados Unidos importaram, em novembro, 971 mil pares por US$ 19,6 milhões, quedas de 12,4% em volume e leve incremento de 1,9% em receita. No acumulado do ano, as exportações para lá somaram 9,3 milhões de pares e US$ 199,5 milhões, quedas tanto em volume (-4,5%) quanto em receita (-5,2%) em relação ao mesmo período de 2023.

A segunda origem do calçado brasileiro no exterior segue sendo a Argentina, que em novembro importou 1,27 milhão de pares verde-amarelos por US$ 15,5 milhões, incrementos de 67,2% em volume e de 15,4% em receita em relação ao mês 11 do ano passado. No acumulado do ano, os hermanos somaram a importação de 12 milhões de pares brasileiros por US$ 193 milhões, quedas de 12% e de 10,8%, respectivamente, ante o mesmo intervalo de 2023.

Completando o ranking de destinos internacionais do produto brasileiro aparece o Paraguai que, em novembro, importou 876 mil pares verde-amarelos por US$ 3,77 milhões, quedas de 0,3% em volume e de 12,9% em receita em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado, as exportações brasileiras para o país vizinho somaram 7,8 milhões de pares e US$ 40,56 milhões, quedas de 19,7% e 12,7%, respectivamente, ante o mesmo ínterim do ano passado.