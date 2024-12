Escultura "Heróis Voluntários" será inaugurada no dia 11 na Usina do Gasômetro

A escultura Heróis Voluntários, um barco em aço de 6mx2m e com quatro metros de altura, que simboliza os resgates que aconteceram na enchente de maio no Centro Histórico de Porto Alegre, será inaugurada na próxima quarta-feira (11), às 9h, pela Federasul e pela Associação Comercial de Porto Alegre ( (ACPA) na Usina do Gasômetro. A obra vai simbolizar os resgates como aconteceu na enchente em vários bairros de Porto Alegre. A escultura Heróis Voluntários será instalada na Usina do Gasômetro, exatamente no local onde os desabrigados eram recebidos durante a enchente de maio - no trecho um da Orla do Guaíba, em frente ao restaurante 360.

• LEIA MAIS: Voluntários que atuaram nas enchentes serão homenageados com escultura em Porto Alegre

O anúncio da homenagem aos brasileiros que, voluntariamente, ajudaram a salvar vidas durante a tragédia climática de maio, aconteceu em outubro e em novembro a obra começou a ser produzida em Nonoai, na Merigo Estruturas Metálicas - doação de um diretor da Federasul. Ela foi finalizada na semana passada e chegou a Porto Alegre no dia 27 de novembro, viajando mais de 400 km, com uma faixa grande falando sobre a homenagem.

A escultura já está montada ao lado da Usina do Gasômetro e nesta sexta-feira (6) será transportada, por guindaste, ao local onde ficará. A obra é assinada pelo artista Ricardo Cardoso.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, explicou que a escultura é homenagem de agradecimento aos brasileiros que ajudaram nos resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em maio. Ela retrata as cenas que se tornaram comum durante a tragédia climática: de resgates que salvaram vidas de pessoas e animais. São 12 figuras humanas em um ato heróico: seis erguendo o barco, enquanto outras seis participam do resgate, incluindo o piloto, duas ajudando a salvar uma criança, outras duas resgatadas - uma mulher e uma criança em seu colo. Além disso, dois animais de estimação, um gato e um cão, também estão a bordo, representando que ninguém ficou para trás durante a operação.

O barco será suspenso a 1,75m do chão, simbolizando até onde chegou a água no Centro Histórico de Porto Alegre. Esse detalhe reforça a ideia de que é essencial que a tragédia climática não seja esquecida. Em aço patinável, popularmente conhecido como aço corten, a escultura foi confeccionada e doada pela Merigo Estruturas Metálicas, na cidade de Nonoai e pesa 4,5 toneladas e sua altura chega a 5 metros.

Ao lado da escultura, um texto explica o sentido e o agradecimento do povo gaúcho aos Heróis Voluntários: "À memória de nossa terra no seu momento de dor, superação e inspiração em maio de 2024, para que possamos aprender com o que aconteceu, agradecer e evoluir. Nosso muito obrigado a todos os brasileiros que nos estenderam as mãos!".