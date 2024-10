Voluntários que atuaram nas enchentes serão homenageados com escultura em Porto Alegre

Com previsão de execução em 60 dias, a escultura Heróis Voluntários, um barco em aço de 6mx2m e com quatro metros de altura, vai simbolizar os resgates que aconteceram na enchente de maio no Centro Histórico de Porto Alegre. O trabalho do escultor gaúcho Ricardo Cardoso estará exposto na praça Revolução Farroupilha localizada entre o Muro da Mauá, próximo do Palácio do Comércio, e o Mercado Público - lado da avenida Júlio de Castilhos. O anúncio de homenagear os gaúchos e brasileiros que, voluntariamente, ajudaram a salvar vidas durante a tragédia climática de maio foi feita pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, durante o Tá na Mesa realizado nesta quarta-feira (9) no Palácio do Comércio.

O escultor disse que a Federasul e a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) encomendaram uma escultura de um barco salvando pessoas e animais, como aconteceu no mês de maio. "Eu presenciei diversos desses salvamentos em Porto Alegre", recorda Cardoso. O lançamento da obra de arte contou com as presenças de Ricardo Cardoso, autor da obra, de César Prestes, responsável pela curadoria, do Studio Prestes, do presidente de Federasul, Rodrigo Sousa Costa, e do vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), José Paulo Martins.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, disse que a homenagem é um agradecimento aos gaúchos e brasileiros que ajudaram nos resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. "A obra é o retrato de uma das cenas que se tornou comum durante a enchente: os resgates que salvaram vidas de pessoas e animais". A escultura retrata 12 figuras humanas em um ato heróico: seis erguendo o barco, enquanto outras seis participam do resgate, incluindo o piloto, duas ajudando a salvar uma criança, outras duas resgatadas – uma mulher e uma criança em seu colo. Além disso, dois animais de estimação, um gato e um cão, também estão a bordo, representando que ninguém ficou para trás durante a operação.

Segundo Cardoso, o barco será suspenso a 1,7 metros do chão, simbolizando o nível da água que atingiu na praça Revolução Farroupilha - local onde será instalada a escultura. "Esse detalhe vai sinalizar a altura que chegou água no centro histórico e reforçar a ideia de que é essencial que a tragédia climática não seja esquecida". A ideia é marcar onde os barcos navegavam no centro da cidade naquele nível de água. A obra será feita em aço patinado, popularmente conhecido como aço corten.

Ao lado da escultura, vai estar um texto explicativo com a homenagem das duas entidades: "À memória de nossa terra no seu momento de dor, superação e inspiração em maio de 2024, para que possamos aprender com o que aconteceu, agradecer e evoluir. Nosso muito obrigado a todos os brasileiros que nos estenderam as mãos!".

O escultor Ricardo Cardoso, que reside em Porto Alegre, iniciou sua carreira sob a mentoria do artista Xico Stockinger. Cardoso se dedica à restauração de patrimônios históricos e recentemente, restaurou postes da rua da Praia, Praça da Matriz e o Palácio Piratini. Entre 2015 e 2017, foi eleito membro do colegiado de artes visuais do Rio Grande do Sul. Ele também realiza trabalhos voluntários na FASE RS, onde ensina jovens em medidas socioeducativas a trabalharem com ferro. A curadoria é de Cézar Prestes, do Studio Prestes.