Queijo Minas Artesanal é nomeado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

O dia 4/12 é, a partir de agora, uma data histórica para Minas Gerais e para o Brasil no cenário mundial. Nesta quarta-feira, os Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal foram reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A decisão, anunciada em reunião realizada em Assunção, no Paraguai, coloca a cultura e a identidade de Minas em evidência global e faz com que o País tenha o primeiro produto da cultura alimentar incluído na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. Os detalhes da conquista do título foram divulgados pelo governo de Minas Gerais.