Quatro dias em Minas Gerais e 9 passeios, incluindo BH, Ouro Preto e Inhotim

Minas Gerais é um estado cheio de atrativos turísticos com uma peculiaridade: todos envolvem a gastronomia típica. Prepare-se para encontrar, em todas as refeições, muita goiabada, doce de leite e queijo. Além do cafezinho preto, é claro.

Para quem se hospeda em Belo Horizonte, é possível curtir a capital mineira e ainda fazer um "bate-volta" em destinos históricos e famosos em outras cidades do interior. Quatro dias, por exemplo, são suficientes para percorrer nove pontos bastante tradicionais.

Os mineiros justificam o fato de BH não ter praia para ser considerada a capital dos botecos. Estabelecimentos populares se concentram entre os bairros Savassi e Lourdes.

Confira abaixo as sugestões de pontos para conhecer:



1. Mercado Central: para comprar queijo canastra, doce de leite de corte vendido em pacote de papel, goiabada, cachaça, artesanato e muito mais.

Mercado central tem opções de queijos, doce de leite e goiabada Mauro Belo Schneider/Especial/JC

2. Ouro Preto: cidade histórica que inicialmente se chamava Vila Rica (foto acima). É possível entrar em igrejas, visitar antigas senzalas e ver as obras de Aleijadinho, conhecido escultor e arquiteto brasileiro.

3. Boteco Tizé, no bairro Lourdes: o local foi visitado, recentemente, pelo cantor Bruno Mars durante sua turnê pelo País.

Boteco Tizé fica no bairro de Lourdes Mauro Belo Schneider/Especial/JC

4. Inhotim: o maior museu a céu aberto da América Latina. A dica é alugar carrinhos para circular pelo parque, já que é muito grande. Ali também há o Café das Flores, com um pão de queijo do tamanho da palma da mão e recheado com queijo minas.

Inhotim é o maior museu a céu aberto Mauro Belo Schneider/Especial/JC

5. Boteco Redentor, na Savassi: por volta das 19h30min, os garçons do empreendimento tocam uma sineta para anunciar que a fornada de empadas está pronta. Eles passam pelas mesas oferecendo a iguaria, que é sucesso entre os clientes.

Redentor tem o momento da fornada das empadas Mauro Belo Schneider/Especial/JC

6. Praça da Liberdade: em frente ao Palácio do Governo. Há outros museus ao redor do parque, incluindo o Centro Cultural Banco do Brasil.

Praça da Liberdade está localizada próximo ao palácio do governo Mauro Belo Schneider/Especial/JC

7. Mirante do Mangabeiras: melhor vista aérea de BH. E a entrada é gratuita!

Mirante dos Mangabeiras não cobra entrada Mauro Belo Schneider/Especial/JC

8. Lagoa da Pampulha: onde tem a igreja São Francisco, projetada por Oscar Niemeyer, e o Mineirão, estádio do Cruzeiro.

Lagoa da Pampulha fica em frente ao Mineirão Mauro Belo Schneider/Especial/JC

9. Chopp da Fábrica: restaurante em frente à Lagoa da Pampulha, é uma opção para quem quer recarregar as energias após a caminhada ou antes do jogo.