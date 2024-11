Receita Federal realiza 1º Leilão Regional de 2024 nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (29), será realizado o 1º Leilão Regional da Receita Federal em 2024. O certame, organizado pela Superintendência da 10ª Região Fiscal, acontecerá pela internet e disponibilizará 172 lotes para arremate, compostos por mercadorias abandonadas ou apreendidas pelo órgão público. Os artigos poderão ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas.



Os itens a serem leiloados, todos recolhidos no Rio Grande do Sul, estiveram disponíveis para visitação pública desde segunda-feira (25), modalidade que se encerrou nesta quarta-feira (27). Desde o dia 21/11, as propostas de compra estão abertas no sistema de leilão eletrônico, etapa que termina nesta quinta-feira (28), às 18 horas. As três maiores propostas para cada item irão disputar a fase dos lances, quando será deliberado o vencedor. No dia 29, a abertura da sessão eletrônica ocorrerá às 10 horas, seguida da apresentação dos lances, às 14 horas.

Para participar, é necessário acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) com a conta gov.br, que deve possuir nível de confiabilidade prata ou ouro. Com esses requisitos preenchidos, basta selecionar a opção “Participar do leilão eletrônico da Receita Federal”.



Dos 172 lotes disponíveis, os 19 primeiros são compostos por produtos para revenda, como artigos esportivos, de bazar, de vestuário, de informática, utensílios domésticos, peças de veículos e eletrônicos, que só podem ser arrematados por pessoas jurídicas. Quem arrematar produtos destes lotes deve ficar atento à incidência do ICMS, que vence nesta sexta-feira (29), dia do leilão. A partir do vigésimo lote, pessoas físicas também podem realizar lances. A maior parte dos produtos leiloados deste até o lote 172 são veículos, todos nacionais e isentos de ICMS. Os lotes 42, 147 e 150 foram excluídos por decisão judicial.