ABRH-RS promove cerimônia dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2024 nesta quinta-feira (28)

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) divulga os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2024 e o Top Cidadania 2024, reconhecidas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania. São, ao todo, 57 premiados – 41 no Top Ser Humano e 16 no Top Cidadania. A cerimônia de premiação ocorre nesta quinta-feira (28), no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Na oportunidade, também será entregue o Personalidade Top Ser Humano 2024 para a diretora-presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers Bagatini.



De acordo com o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, essa ação de premiar os melhores cases praticados pelas empresas, realizada há mais de três décadas, tem contribuído para disseminar no meio empresarial e na sociedade os esforços para melhoria contínua no que tange à gestão e valorização das pessoas e das comunidades, especialmente as que ficam no entorno dessas organizações. "A nossa percepção, comprovada por indicadores objetivos dos nossos critérios de avaliação dos cases, é de que há, sim, uma evolução. Claro que ainda temos espaço para melhorar e essa premiação serve como estímulo para que a caminhada continue. A sociedade gaúcha tem sido desafiada como nunca nos últimos tempos, antes pela pandemia e agora com a tragédia provocada pelas enchentes, que impactaram fortemente praticamente todo o estado e todas as nossas empresas, com consequências também, por óbvio, nas pessoas, em aspectos materiais e emocionais. Registro, entretanto, que neste ano recebemos um número recorde de trabalhos, o que mostra a força, a luta e a fibra do nosso povo", salientou Fagherazzi.

O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Neste período, o Top Ser Humano já premiou mais de 600 cases e o Top Cidadania mais de 200.





Personalidade Top Ser Humano 2024



A ABRH-RS homenageia como a Personalidade Top Ser Humano 2024, a diretora-presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers Bagatini. A distinção será concedida por sua atuação como líder na empresa, além de seu trabalho voluntário como coordenadora do APL de Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari. A Fruki Bebidas, que completou 100 anos de atividades em 2024, é uma das principais fábricas de bebidas do Rio Grande do Sul. Atualmente possui duas unidades localizadas em Lajeado e Paverama, com capacidade de produção de 620 milhões de litros por ano e um amplo portfólio de bebidas. De acordo com o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, o Personalidade Top Ser Humano é concedido a lideranças que incentivam o desenvolvimento e a valorização das pessoas como parte importante do negócio, pois é por meio delas que a empresa constrói seu crescimento. "Trata-se de uma relevante e expressiva liderança feminina que pratica este valor investindo nas pessoas, em seus colaboradores, mantendo esta cultura que é praticada desde a sua fundação, há 100 anos", salienta.





Aline Eggers Bagatini é diretora-presidente da Fruki Bebidas, onde atua desde 2002. Destina parte do seu tempo para o voluntariado, atuando como coordenadora do APL de Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari. Faz parte do conselho do Transforma RS, da Amcham Porto Alegre, do Conselho Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, do CITEC e do Conselho Regional do SESI. Foi presidente da Associação Comercial Industrial de Lajeado (ACIL) - Gestão 2018/2019. Seu trabalho é reconhecido pelo comprometimento com a promoção de práticas de RH inovadoras e pela dedicação ao fortalecimento da comunidade de RH no estado.

Destaque Empresarial Top Cidadania



A ABRH-RS também irá conceder neste ano, pela primeira vez, o Prêmio Destaque Empresarial Cidadania, que tem como intuito a valorização das inúmeras pessoas, entidades e empresas que contribuíram, de alguma forma, no auxílio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, salienta que "o prêmio será entregue ao Sistema FIERGS pela sua atuação na histórica tragédia climática, mas que todas as pessoas, instituições e empresas que ajudaram os afetados pelas cheias devem, também, se sentir reconhecidas e homenageadas".





Foram notórias as ações realizadas pelo Sistema FIERGS, como o acolhimento de centenas de desabrigados e a prestação de serviço de saúde em apoio aos municípios mais atingidos pelo programa "SESI ao Seu Lado", incluindo a aquisição de tendas para abrigar os profissionais que realizaram esses atendimentos. Também houve mobilização no auxílio para a recuperação de até 200 escolas públicas e realizadas campanhas por intermédio do Banco de Alimentos para a arrecadação de mantimentos, produtos de higiene e limpeza e roupas de cama e banho para serem distribuídos aos atingidos pelas águas, especialmente aos que se encontravam em abrigos. "Essas e outras iniciativas promovidas pelo Sistema FIERGS deram alento e esperança aos gaúchos atingidos pelas enchentes", conclui Fagherazzi.