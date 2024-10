Líderes do amanhã: 6 tendências que estão redefinindo o mundo corporativo

O futuro do trabalho é um tema recorrente no centro das discussões entre líderes e profissionais de recursos humanos. Esse conceito não é nada distante ou abstrato, ele já está presente no nosso dia a dia, especialmente quando olhamos para as demandas e expectativas que surgem dos profissionais presentes no mercado. Desde sua fundação, a Impulso tem liderado essas transformações, e há algumas tendências muito claras para os próximos anos no quesito liderança. A partir das conversas que temos com nossos clientes e parceiros, e com base na nossa própria experiência, destaco seis pontos que as lideranças precisam observar:

Gestão de times remotos e híbridos: hoje, liderar uma equipe que pode estar distribuída em diferentes partes do mundo exige uma abordagem diferente. Não basta apenas ter ferramentas adequadas para que todos se comuniquem, é necessário criar uma cultura que promova confiança, responsabilidade e autonomia. O líder precisa estar presente, mesmo que remotamente, e garantir que o time se sinta conectado aos objetivos da empresa

Saúde mental e bem-estar: o cuidado com a saúde mental dos colaboradores é uma questão essencial. Não podemos ignorar o impacto que o trabalho exerce sobre a vida dos profissionais e como isso influencia diretamente no desempenho de toda a equipe. Isso vai além de oferecer benefícios ou horários flexíveis. É fundamental criar uma cultura onde o bem-estar do colaborador esteja no centro. Empresas que não colocam isso como prioridade estão fadadas a perder talentos.

Tomada de decisões guiada por dados: a tecnologia trouxe uma mudança significativa na forma como as lideranças tomam decisões. Temos acesso a uma imensidão de dados que podem nos ajudar a entender melhor o desempenho dos nossos times e as demandas do mercado. Isso não significa que devemos nos apoiar apenas nos números, mas que podemos usá-los como uma base sólida.

Capacitação contínua: capacitar os colaboradores, criar novas oportunidades de aprendizado e encorajá-los a buscar crescimento pessoal e profissional são ações que garantem que o time estará preparado.

Diversidade e inclusão: a diversidade de ideias, culturas e experiências é, sem dúvida, um dos pontos mais valiosos que uma equipe pode ter. Liderar com foco na inclusão é garantir que profissionais de diferentes origens tenham as mesmas oportunidades.

Liderança humanizada; o papel de um líder não é mais o de se impor ou de controlar o time. O líder de hoje precisa ser alguém em quem o time confia e se inspira. Na Impulso, procuramos sempre adotar uma postura de transparência e respeito, ouvindo as necessidades dos nossos profissionais e sendo claros sobre os desafios que enfrentamos. Uma liderança autêntica pode construir relacionamentos mais fortes.