Federasul e Assembleia Legislativa premiam líderes e vencedores

Troféu Magis para líderes e vencedores de 2024. A solenidade aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Comércio e marcou 30° edição do Prêmio Líderes e Vencedores A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, entregou nesta terça-feira (26), o. A solenidade aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Comércio e marcou, promovido pela Federasul e pela Assembleia Legislativa.

Honraria ressalta o Rio Grande que dá certo, líderes e projetos vencedores

Foram 15 agraciados em cinco categorias, entre entidades, empresas e figuras públicas gaúchas. Na abertura do evento, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, ressaltou a coragem e iniciativa de todos aqueles agraciados. "Enquanto tantos sucumbem ao conforto da omissão e à comodidade do menor esforço, vocês se mantêm firmes e se destacam pela coragem de fazer escolhas, de assumir riscos para chegar mais longe, de decidir com base naquilo que acreditam”.



Já o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Paparico, Bacchi, reafirmou as ações de todos os agraciados: "Nós valorizamos as pessoas que modificaram a vida de outras pessoas. Fazendo com elas tenham uma melhor qualidade de vida".



Conheça os agraciados

Mérito Político



Alceu Moreira - Osório

Marcel Van Hattem – Dois Irmãos

Ricardo Gomes – Porto Alegre

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa



Azeite Sabiá – Encruzilhada do Sul

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa



Fruki Bebidas S.A - Lajeado





Líder Empreendedor



Angelo Fontana - Encantado



Destaque Comunitário

Algemir Brunetto – Paim Filho

Associação de Amigos – Nova Roma do Sul

Orquestra Villa-Lobos – Porto Alegre

Expressão Cultural



AMIFEST – Oktoberfest Igrejinha

Emily Borghetti – Porto Alegre

FLIVI Feira Literária - Viamão

Referência Educacional



Gabriel Grabowski – Novo Hamburgo

Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS) – Porto Alegre

Mostratec da Fundação Liberato – Novo Hamburgo



Prêmio



O prêmio Líderes e Vencedores foi criado em 1995, a partir de uma parceria entre a (Federasul) e a Assembleia Legislativa, valorizando iniciativas para o desenvolvimento gaúcho. Pelo 30º ano consecutivo, os acertos e os êxitos de personalidades, empresas e projetos sociais e culturais edificadores de um Estado melhor foram identificados, julgados e premiados.



Mais do que uma homenagem, o prêmio distingue as ações que verdadeiramente servem de exemplo, em cada uma das categorias de abrangência. A meta não é a reverência gratuita, mas sim apontar o premiado como um exemplo capaz de despertar novas ações relevante.