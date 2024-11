Federasul e Assembleia Legislativa anunciam hoje os premiados da 30ª edição do Líderes & Vencedores

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e Assembleia Legislativa anunciam, nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, os premiados da 30ª edição do Líderes & Vencedores. São 15 agraciados que vão receber o Troféu Magis no próximo dia 26, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.

166 cases que foram julgados por comissões julgadoras referentes a cada categoria do três vencedores por categoria. A Comissão Indicadora, formada por jornalistas do Estado e presidentes de entidades filiadas, sugeriuque foram julgados por comissões julgadoras referentes a cada categoria do Prêmio (compostas por personalidades e pessoa de referência nas respectivas áreas). Neste estágio do prêmio, foram definidos os

Cinco categorias do Prêmio

As cinco categorias do Prêmio são: mérito político, sucesso empresarial (com três categorias: micro e pequena empresa, média e grande empresa e líder empresarial), destaque comunitário, expressão cultural e referência educacional.