Agraciados ao 29º Prêmio Líderes & Vencedores são apresentados pela Federasul e ALRS

Os 15 agraciados pelo 29º Prêmio Líderes & Vencedores foram divulgados nesta sexta-feira (27) em coletiva de imprensa realizada no Palácio do Comércio, no centro da Capital. A entrega do Troféu Magis, promovido pela Federasul e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) ocorrerá no dia 9 de novembro, às 19h, em cerimônia no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa.

Ao anunciar os vencedores, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, ressaltou que este reconhecimento é voltado à iniciativas, projetos e pessoas “que foram resilientes, superaram as dificuldades e entregaram resultados concretos nas diversas áreas que nós atuamos enquanto sociedade”.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, “o caminho de desenvolvimento e progresso passa pelos bons exemplos que ajudam no crescimento do nosso Estado”. Na sua avaliação, as ações realizadas para ajudar as cidades atingidas pelas enchentes de setembro foram importantes balizadores destas escolhas: “São nesses momentos que os líderes, as instituições e os empreendimentos se destacam. Nota-se que a maioria dos indicados devem ter tido alguma participação no auxílio a essas regiões”.

A Comissão Indicadora, formada por jornalistas do Estado e presidentes de entidades filiadas, sugeriu 190 cases julgados nas seguintes categorias: mérito político; sucesso empresarial (micro e pequena empresa, média e grande empresa e líder empresarial); destaque comunitário; expressão cultural; e referência educacional.

Entre os destaques estão os agraciados com o Mérito Político: a deputada federal Any Ortiz (Cidadania), o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) e do vice-governador Gabriel Souza (MDB). O CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, recebeu a distinção de Líder Empreendedor.





Confira os agraciados do Líderes e Vencedores 2023



Mérito Político



Any Ortiz – Canoas

Felipe Camozzato – Nova Bassano

Gabriel Souza – Tramandaí



Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

Chica Parilla y Bar – Porto Alegre



Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

Pontal Shopping – Porto Alegre



Líder Empreendedor

Pedro Valério



Destaque Comunitário

Fundação Pão dos Pobres – Porto Alegre

Hospital de Clínicas de Ijuí – Ijuí

Instituto Renascer: Jiujitsu para Todos – Faxinal do Soturno



Expressão Cultural

Evandro Matté – Caxias do Sul

Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) – Porto Alegre

Sandra Dani – Porto Alegre



Referência Educacional

Junior Achievement RS – Porto Alegre

Orquestra Jovem Recanto Maestro - São João do Polêsine

Padre Sérgio Eduardo Mariucci - São Leopoldo