Federasul e Assembleia anunciam finalistas do Prêmio Líderes & Vencedores de 2022

Os finalistas do Prêmio Líderes & Vencedores de 2022, uma realização da Federasul e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), foram anunciados, nesta quarta-feira (16), em coletiva no Palácio do Comércio, no centro de Porto Alegre. De um total de 220 indicados, apenas 18 estão entre os possíveis vencedores das seis categorias: Mérito Político, Destaque Comunitário, Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa, Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa, Expressão Cultural e Referência Educacional. A premiação, o troféu Magis, será entregue dia 29 de novembro, às 19h, em cerimônia no Teatro São Pedro, na Capital.

Cada categoria tem três finalistas, mas apenas um vencedor, e busca valorizar as iniciativas que mais contribuem para o desenvolvimento do Estado. Nas diversas áreas, há representantes físicos e jurídicos de cidades como Porto Alegre, Ijuí, Viamão, Caxias do Sul e Não Me Toque. Entre os finalistas estão a 13ª Bienal do Mercosul (Expressão Cultural), Quinta da Estância (Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa), o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Idenir Cecchim (Mérito Político), entre outros nomes e instituições de relevância na sociedade gaúcha.

O vice-presidente de Integração da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, fez questão de garantir em sua fala que o prêmio é isento, revelado apenas no dia da premiação pela empresa de auditoria KPMG e aprovado por seis comissões. "É um prêmio criterioso, com um processo isento, que valoriza personalidades e instituições que colaboram com a nossa sociedade. Os concorrentes passam pelo crivo das nossas filiadas, pelo crivo dos jornalistas do Estado, que indicam os candidatos com as devidas justificativas, julgadas por uma comissão avaliativa com personalidades relevantes. A ideia é inspirar novos exemplos pelo mérito, seja empresarial, político, cultural", considerou.

O vice-presidente ressaltou, ainda, o caráter público-privado do reconhecimento. "É uma parceria que está dando certo há 28 anos e que vai dar certo por muitos outros", disse Rodrigo. Representando a ALRS, o Superintendente de Comunicação e Cultura, Tiago Machado, também frisou a parceria e a "transparência institucional" entre o poder público e a Federasul. Além disso, enalteceu o efeito da premiação nas iniciativas de hoje e do futuro. "Cada pessoa que é premiada incentiva outras a buscarem o mesmo, pois as entidades que concedem o troféu Mogis são muito valorizadas no Estado", comentou.

Para Tiago, o aspecto inovador desta edição é a cerimônia no Teatro São Pedro. "É a grande novidade, que mostra o peso deste prêmio. O Teatro São Pedro é o palco da cultura gaúcha e vai ficar um tempo fechado para reformas ano que vem. Por isso, nada melhor do que realizar um grande evento, que fomenta a nossa cultura em vários âmbitos, antes disso", enfatizou. O Superintendente de Comunicação e Cultura concluiu, por fim, que o prêmio vai reconhecer devidamente os "exemplos que verdadeiramente servem de modelo em cada uma das categorias."

O troféu, a estatueta Magis, concedido aos vencedores, é uma criação da artista plástica Angela Pettini. Esse é o terceiro modelo de estatueta utilizado pelo prêmio Líderes & Vencedores. A primeira versão foi a estátua Dafne, do uruguaio Gustavo Nakle. O segundo foi Às Cabeças, de Bez Batti.

Confira abaixo os finalistas das seis categorias:

Mérito Político

Ernani Polo – Ijuí

Idenir Cecchim – Porto Alegre

Zila Breitenbach – Três de Maio

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

André Vanoni Godoy – Caxias do Sul

Instituto Hélice –Bento Gonçalves

Quinta da Estância - Viamão

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

Cotrijal – Não Me Toque

Grupo Pampa – Porto Alegre

Luiz Carlos Pinto da Silva Filho – Porto Alegre

Destaque Comunitário

Aldeia da Fraternidade – Porto Alegre

Antônio N. Kalil – Porto Alegre

Coordenação de Voluntários da Casa Menino Jesus de Praga – Porto Alegre

Expressão Cultural

Bienal do Mercosul – Porto Alegre

Gilberto Schwartsmann – Porto Alegre

Orquestra Villa-Lobos – Porto Alegre

Referência Educacional

Escola Municipal de Educação Básica Prof. Adolfina J.M. Diefenthäler - Novo Hamburgo

Jorge Luis Nicolas Audy - Porto Alegre

Projeto Orquestra Jovem Recanto Maestro - São João do Polêsine