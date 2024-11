Ibracon apresenta nova edição da Pesquisa de PAA

O Instituto de Auditoria Independente do Brasil (Ibracon) apresentou a nova edição da pesquisa sobre os Principais Assuntos de Auditoria (PAA), divulgados no Relatório do Auditor Independente. Em relação ao ano anterior (2022), o número total de PAA passou de 252 para 235. Os cinco principais assuntos divulgados se mantiveram entre: Impairment de ativos não financeiros; Reconhecimento de receitas; Provisões e passivos contingentes; Realização do Imposto de Renda e Impairment de ativos financeiros; e Concessões e ativos financeiros indenizáveis, entre outros.

O estudo tem como propósito disseminar a contribuição da Auditoria Independente para o mercado de capitais e a todos os usuários da informação contábil, evidenciando o alto grau de informatividade existente no Relatório do Auditor Independente. A edição atual da pesquisa foi feita com base no levantamento dos PAA das demonstrações contábeis de 2023 ou 2023/24 (no caso de companhias cujo exercício social se encerra em 31/03) de 96 empresas que compunham o índice IBrX 100 da B3 no período – principal indicador do desempenho médio dos 100 ativos mais negociados na Bolsa de Valores do Brasil.

De acordo com o diretor técnico do Ibracon, Rogério Mota, é esperado que exista uma consistência em relação à quantidade e/ou ao tema abordado nos PAA ao longo dos anos, considerando que estão conectados à conjuntura socioeconômica e ao tipo de negócio ou indústria em que cada empresa auditada esteja inserida. “Muitos assuntos elencados como PAA são pontos sensíveis tanto para a auditoria quanto para o usuário das demonstrações contábeis, uma vez que são temas que envolvem estimativas e escolhas feitas pela administração, e cabe ao auditor avaliar se as premissas utilizadas estão adequadas ao contexto das demonstrações contábeis apresentadas”, explica Mota.

Além da opinião do auditor, os PAA aumentam a informatividade do Relatório do Auditor Independente, auxiliando o usuário a entender de que forma a auditoria conduziu seus trabalhos a depender do assunto, e o ajudam a localizá-lo nas notas explicativas disponibilizadas nas Demonstrações Financeiras das companhias, considerando a relevância e materialidade do tema para a entidade auditada.

Foram analisadas companhias dos setores de Bens Industriais, Comunicações, Consumo Cíclico, Consumo Não Cíclico, Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Saúde, TI e Utilidade Pública. Os relatórios foram acessados nas demonstrações contábeis anuais, seja por meio do site de Relações com Investidores ou do site da CVM, e os PAA foram classificados por meio da leitura e informações disponibilizadas pela auditoria responsável em cada relatório.

Os PAA passaram a ser divulgados no relatório do auditor em 2016. A primeira edição do estudo do Ibracon foi realizada 2017, referente ao ano anterior, logo após a exigência de divulgação. Novas edições foram publicadas em 2018 (referente a 2017), em 2020 (2019) e a última edição divulgada em 2023, que englobou a análise dos PAA contidos nos relatórios de auditoria de 2021 e 2022.