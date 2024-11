Auditoria contábil - quando e por que realizar?

Márcia Abreu e Silvinei Toffanin

Sócios da DIRETO Group

Ferramenta essencial para a gestão financeira e a governança corporativa por promover transparência e responsabilidade, a auditoria contábil é feita por meio do exame sistemático das demonstrações financeiras e registros contábeis das empresas. O objetivo principal é analisar se esses documentos realmente refletem a situação financeira e os resultados das operações das empresas seguindo as normas contábeis vigentes.

Além de garantir a conformidade e precisão das informações financeiras, a auditoria contábil ajuda a construir credibilidade e confiança junto a investidores, credores e outros players interessados. Porém, nem todas as empresas são obrigadas a adotar a prática.

De acordo com a Lei 11.638/2007, apenas as empresas de grande porte, com ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual acima de R$ 300 milhões, ou empresas de setores regulados, como a Aneel, ANS, Bacen e Susep, são obrigadas a passar por auditoria independente a fim de ter riscos avaliados.

Ainda assim, empresas de pequeno e médio porte também podem se beneficiar da aplicação de auditorias contábeis realizadas periodicamente. Isso, porque ao passar por uma auditoria, a empresa vê aumentar a transparência financeira, fator que pode ser interessante para atrair investidores ou financiamentos. Outro aspecto importante é a confiabilidade das informações financeiras, que pode auxiliar na tomada de decisões. Um terceiro ponto relevante é a identificação e prevenção de fraudes ou erros contábeis.

Além disso, ao contar com um auditor plenamente capacitado, a empresa ainda pode receber insights relevantes a respeito da eficiência dos processos contábeis e operacionais da empresa. Por fim, a auditoria pode trazer um diferencial fundamental no caso de empresas que estão considerando a venda ou fusão do negócio.

Na nossa visão, a auditoria contábil é imprescindível em diversas situações. Recomendamos, por exemplo, que ela seja realizada anualmente, como parte das práticas contábeis da empresa, especialmente no caso daquelas que estiverem sujeitas a regulamentações específicas. Também é interessante sua realização quando é feita uma troca na liderança ou na administração da empresa. Dessa forma, a saúde financeira e a conformidade das práticas contábeis do negócio são verificadas.

A auditoria contábil também se torna essencial durante processos de fusão ou aquisição ou quando há suspeita ou indícios de irregularidades ou fraudes. Além disso, a prática é necessária em boa parte das vezes em que a empresa busca financiamento e pode ser estratégica sempre que a empresa passa por mudanças substanciais, como no momento de expansão, lançamento de produtos ou outras mudanças operacionais.

Além de todos os benefícios citados, como a questão da transparência financeira, aumento da confiança de investidores, identificação de erros ou fraudes, investir na realização de auditorias contábeis revela oportunidades para aprimorar controles internos, auxilia na tomada de decisões estratégicas e planejamento da empresa.

Para ter certeza de que a auditoria será realizada a contento, é importante que os gestores identifiquem suas necessidades, ou seja, por qual motivo a auditoria precisa ser feita. A seguir, é importante analisar as opções disponíveis no mercado. Recomendamos que seja feita uma análise a respeito da consultoria a fim de entender sua experiência no setor de atuação da empresa. Buscar referências pode ser importante. Além disso, vale conferir se os auditores possuem todas as certificações necessárias, qual a metodologia utilizada pela consultoria e o nível de disponibilidade e comunicação adotado pela empresa durante o processo. Feito isso, mãos à obra!