Nova era tributária traz desafios e oportunidades para empresas no Brasil

A reforma tributária foi sancionada e promete transformar a forma como empresas e contribuintes lidam com impostos no Brasil. A proposta busca simplificar o sistema tributário, promovendo justiça fiscal, devolução de impostos para famílias de baixa renda e isenções para itens essenciais, como alimentos da cesta básica e medicamentos. Mas, por trás dessas mudanças positivas, há um grande desafio para as empresas: a complexidade do período de transição.

A substituição de cinco tributos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) pelo IBS e CBS acontecerá gradualmente até 2035. Isso significa que, nos próximos anos, as empresas precisarão operar sob dois sistemas tributários simultaneamente. Essa sobreposição impõe desafios operacionais e estratégicos, exigindo ajustes em processos internos, sistemas de gestão e, principalmente, nas equipes contábil e tributária.

Manter-se em conformidade fiscal durante esse período exigirá uma gestão eficiente e um planejamento tributário rigoroso. A parametrização de sistemas precisará ser ajustada para calcular corretamente os tributos antigos e os novos simultaneamente, evitando erros que possam resultar em autuações e prejuízos financeiros.

Além disso, as obrigações acessórias continuarão existindo em dois formatos distintos, aumentando a carga de trabalho das equipes internas. Esse cenário também pode impactar a previsibilidade financeira das empresas. Com a estimativa de uma alíquota geral de 28% para o novo IVA e isenções para alguns setores, é fundamental que os gestores revisem suas estratégias tributárias para minimizar riscos e evitar impactos negativos na rentabilidade.

Outro aspecto crítico é a capacitação contínua das equipes. As regras tributárias estão mudando e garantir que os profissionais estejam sempre atualizados demandará tempo e investimento. Sem um conhecimento adequado, decisões equivocadas podem gerar passivos fiscais inesperados e danos à reputação empresarial.

Diante desse cenário desafiador, muitas empresas estão buscando soluções estratégicas para garantir conformidade e eficiência tributária. A terceirização da gestão tributária (BPO) tem se mostrado uma alternativa viável para reduzir riscos e assegurar o cumprimento das novas obrigações fiscais. Empresas especializadas contam com tecnologia avançada e equipes preparadas para lidar com as complexidades do novo sistema, permitindo que as organizações mantenham seu foco no crescimento do negócio.

A reforma tributária e a forma como as empresas lidam com essa transição definirá seu sucesso nos próximos anos. O desafio é grande, mas com planejamento, capacitação e apoio de especialistas, é possível atravessar essa mudança com segurança e eficiência. Sua empresa está preparada?

Sócio da área Contábil e Tributária da Bernhoeft