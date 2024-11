Aeroportos de Torres e Canela devem ser entregues no início de dezembro

As melhorias nos aeroportos de Torres, agora administrado pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), devem ser entregues à população no dia 2 de dezembro. A informação foi confirmada pelo gestor do Aeroporto de Torres, Gessilney da Paz Gomes. O aeroporto de Canela também deve ser entregue na data. Com isso, os dois equipamentos se tornam aptos a receber voos comerciais, mas ainda não há confirmação das companhias aéreas sobre rotas para essas cidades. Em Canela, o aeroporto fechou no dia 28 de outubro para obras. Com investimentos acima de R$ 30 milhões, as reformas incluíram o alargamento da pista, a instalação de equipamentos de navegação, como o PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), sinalização, ampliação do pátio, projeto do terminal e área comercial. Em Torres, as melhorias incluem a execução de toda a sinalização horizontal da pista de pouso, da pista de taxiamento e do pátio de aeronaves. Além disso, foi realizado o alargamento da pista de taxiamento. Por fim, foi instalada a iluminação PAPI. Após as obras, os aeroportos ainda precisam passar por testes da FAB (Força Aérea Brasileira) e homologação da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). O repasse dos dois aeroportos à Infraero foi confirmado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que editou em setembro as portarias nº 422/2024 e 423/2024. A Infraero fará a gestão dos dois equipamentos. A empresa pública administra mais de 30 aeroportos no Brasil. A temática da aviação regional, inclusive, ganhou relevância após as enchentes que deixaram o Aeroporto Salgado Filho fora de operação por cinco meses, isolando o estado do Rio Grande do Sul logisticamente. O aeroporto de Porto Alegre retornou parcialmente às operações em 21 de outubro, mas os voos internacionais só estarão aptos a operar em dezembro. No começo de janeiro, a Latam retoma voos para o Chile e o Peru, ambos hubs importantes para outras rotas internacionais. A companhia aérea portuguesa TAP Air só deve voltar em abril de 2025, segundo informações da empresa. Vale destacar que a pista completa do Salgado Filho atende principalmente aviões de grande porte operados pela TAP. No último feriado, 15 de novembro, o Aeroporto Salgado Filho registrou a circulação de 70 mil passageiros.