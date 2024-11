Fiergs faz reunião com secretários para tratar do Piso Regional

O presidente da Fiergs, Claudio Bier, juntamente com representantes da Fecomércio e da Farsul, participou nesta sexta-feira (15) de uma reunião online com os secretários de Estado Artur Lemos, da Casa Civil, e Gilmar Sossella, do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Em pauta, o Piso Regional. O governador Eduardo Leite está enviando à Assembleia Legislativa uma proposta de reajuste de 5,25%. Além do presidente Bier, participou também o coordenador do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da Fiergs, Guilherme Scozziero, quando as considerações da entidade sobre o assunto foram apresentadas.

LEIA MAIS: Ato em Porto Alegre pede fim da escala 6x1

Conforme Cláudio Bier, as federações, embora contrárias ao piso regional, ponderaram alterações no projeto, que, no entanto, já foi encaminhado à Assembleia Legislativa. "Entendemos que a correção deveria ser pelo INPC e que este projeto fosse protocolado separadamente. Talvez as alterações tenham que ser via emenda. De qualquer forma, foi uma ótima reunião, uma vez que sempre mantivemos diálogo, tanto com o governo do Estado quanto o federal", observou Bier. "O ideal é que este projeto seja bom para todas as partes", acrescentou.

De acordo com o Governo do Estado, com o reajuste proposto de 5,25%, se recompõe o piso regional ante os efeitos da inflação e se preserva a competitividade do RS em relação aos demais Estados com características socioeconômicas semelhantes. O objetivo, segundo o Executivo, é a busca de equilíbrio entre a valorização da mão de obra regional e a prevenção de distorções no mercado de trabalho, incentivando a recuperação dos níveis de emprego formal das categorias abrangidas pelo mecanismo no âmbito estadual. O piso regional incide sobre o salário de categorias de trabalhadores que não têm previsão diversa em convenções ou acordos coletivos ou informais.