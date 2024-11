Ato em Porto Alegre pede fim da escala 6x1

Porto Alegre foi uma das capitais do Brasil que contaram com ato contrário à escala de trabalho 6x1. Centrais sindicais e movimentos de esquerda promoveram nesta sexta-feira (15) atos em defesa do fim da escala, proposta que ganhou tração nas redes sociais nos últimos dias.

As manifestações foram organizadas em diversas capitais do país, mas não tiveram o mesmo apelo que a pauta atrai nas redes. Em Porto Alegre, os manifestantes se reuniram junto à Usina do Gasômetro.

As pautas eram não apenas pelo fim da escala 6 por 1, mas pela adoção da jornada 4 por 3 - quatro dias de trabalho para três de descanso, como prevê a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

Na segunda-feira (11), o ministério do Trabalho e Emprego do governo Lula (PT) defendeu que a proposta seja negociada diretamente entre empresas e trabalhadores, por meio de convenções e acordos coletivos. Uma ala do governo criticou nos bastidores o ministro por ter se posicionado contra a PEC.

Após repercussão negativa, o ministro publicou na quinta-feira (14) nas redes sociais um vídeo em que se diz a favor do fim da escala 6 por 1 sem redução de salários.