Gramado Parks investe R$ 380 milhões em resort de águas termais

Com investimento de cerca de R$ 380 milhões, a Gramado Parks lançou a pedra fundamental de um resort que trará para a região o melhor das experiências em águas termais. O Hydros Gramado será erguido no km 31 da RS-235, bairro Carazal. A inauguração está prevista para o final de 2027.

O empreendimento contará com 874 apartamentos, todos com amplas janelas e vistas privilegiadas, e capacidade para receber mais de 2,6 milpessoas. A construção deve gerar 800 empregos diretos na cidade, impulsionando o desenvolvimento local.



O projeto do Hydros Gramado destaca-se pelas suas experiências com águas termais, extraídas do Aquífero Guarani, a mais de 800 metros de profundidade. A grande área de lazer inclui piscinas aquecidas naturalmente, hidromassagens, um bar molhado, e diversas áreas de relaxamento ao ar livre, rodeadas por paisagismo exuberante. A arquitetura do resort combina o estilo alpino com influências asiáticas, refletindo elegância e modernidade por meio de elementos icônicos como madeira, mármore e fontes com espelhos d’água.



Além disso, o resort contará com um completo SPA, três restaurantes que privilegiam a culinária internacional, um winebar, charutaria, e espaços exclusivos para eventos e entretenimento, como sala de jogos, cinema e um kids club. A área gastronômica será especialmente voltada para os sabores da Tailândia, Japão e Indonésia, garantindo uma experiência internacional única para os visitantes.



A cerimônia de descerramento da pedra fundamental foi realizado na terça-feira (12) e contou com a presença do governador em exercício, Gabriel Souza, do vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, e do CEO da Gramado Parks, Ronaldo Costa Beber.