Grupo Oceanic anuncia início das obras do Gramado Aquarium

O Grupo Oceanic realizou o lançamento das obras do Gramado Aquarium durante o Festuris, um dos grandes eventos de negócios turísticos das Américas encerrado na semana passada na serra gaúcha. A nova atração promete encantar visitantes ao apresentar 23 habitats e reunindo mais de 425 espécies de animais de água doce e salgada. Durante o passeio, os visitantes poderão explorar a biodiversidade das águas quentes da floresta tropical, descobrir a beleza dos ambientes gelados e polares, e desvendar os mistérios dos oceanos.

A construção está programada para começar ainda em 2024, marcando um passo importante para a realização deste projeto inovador. O projeto do aquário, que segue as melhores práticas de bem-estar animal e educação ambiental, será totalmente voltado para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. O terreno, com mais de 100 mil m², preservará grande parte da área e contará com um investimento inicial de R$ 100 milhões em uma estrutura que contará com materiais metálicos e painéis térmicos, além de utilizar energias renováveis.

O aquário também contribuirá para a geração de aproximadamente 200 empregos diretos e oferecerá diversas oportunidades para profissionais da área, como veterinários, biólogos, oceanógrafos e zootecnistas. Além disso, o Grupo Oceanic está firmando convênios com universidades do Rio Grande do Sul para desenvolver projetos e parcerias em pesquisa científica, incluindo a criopreservação genética de peixes.

O evento ocorreu no estande do empreendimento no evento e contou com a presença do representante do Ministério do Turismo, Fábio Pinheiro, do prefeito de Gramado, Nestor Tissot, do CEO do Grupo Oceanic, Kiko Buerger e do CEO do Gramado Aquarium, Rodrigo Prado, entre outros.