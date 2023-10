Gramado ganhará aquário de 10 mil metros quadrados

Previsto para inaugurar em 2024, o Gramado Aquarium terá um investimento previsto de mais de R$ 80 milhões do Grupo Oceanic. Com foco na sustentabilidade do meio ambiente e preservação de animais, a estrutura será montada em um terreno de 100 mil metros quadrados, ocupando 6% da área, e contará com 40 recintos, mais de 500 espécies e um volume de água de aproximadamente 2,5 milhões de litros.

Segundo Rodrigo Prado, CEO da Space Adventure (outra atração do Grupo na cidade inaugurada em maio deste ano), o empreendimento terá um túnel de 32 metros embaixo do aquário. "Ele vai ter aproximadamente 500 espécies em 40 ambientes diferentes. Vai ser o primeiro aquário do Brasil a ter o panda vermelho, mas contatrá também com pinguins, flamingos, entre outros", destaca o CEO.

Prado adianta também que haverá ambientes variados: amazônico, polar, o ártico e outros espaços temáticos. "O aquário vai ser todo ecológico, nós vamos usar oito energias sustentáveis e a água vai ser reciclada", completa.

A estimativa é que as obras iniciem ainda no segundo semestre de 2023, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EVI) já foi aprovado e todos os documentos da legalização para início da obra estão em fase final. Convênios estão sendo firmados com universidades no Estado para desenvolvimento de pesquisa e formação de mão de obra.



Conforme o diretor do Grupo Oceanic, Kiko Buerger, um aquário no município gramadense era pensado antes mesmo da construção do existente no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. “Gramado está muito à frente no turismo, esse projeto iniciou antes mesmo de BC e gostaríamos de vincular algo à alta expectativa dos visitantes. Aqui na cidade, o público encontrará um parque com uma arquitetura diferenciada, onde a natureza é a protagonista e extremamente valorizada. Tanto que os habitats serão construídos antes do espaço de visitação”, revela.



Para o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, a atração será mais uma oportunidade do turista revisitar a cidade. “É uma alegria muito grande receber um investimento dessa magnitude. Empreender é difícil. O nosso turismo é profissional, atendemos 7 milhões de visitantes ao ano, e esse será um novo atrativo que auxiliará no desenvolvimento diário das potencialidades. Sejam bem-vindos à cidade!”, reitera o representante do Executivo Municipal.