Adventure Space abre em maio com presença de astronauta que pisou na lua

A cidade de Canela, localizada na Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul, é um dos destinos preferidos de famílias de todo o Brasil e América Latina. Agora, um dos maiores centros turísticos do país vai receber o Space Adventure, uma atração imperdível com itens originais da Nasa. Apresentado pelo grupo DC Set em parceria com a Blast Entertainment, Grupo Oceanic e curadoria de Rafael Reisman, o espaço terá quatro mil metros quadrados de experiências imersivas e capacidade para cerca de quatro mil visitantes por dia.A abertura para o público acontecerá no dia 10 de maio e uma première exclusiva no dia 09 de maio contará com a presença do astronauta Charles Duke, um dos 12 homens da história a pisar na Lua. Na compra dos bilhetes online, é possível agendar o horário de entrada na atração – se perder o horário ou o dia, o ingresso continua válido por 12 meses, sem necessidade de reagendamento. Com valores acessíveis, os visitantes desfrutarão de uma área total de 4.000 metros quadrados com diversos espaços, como a simulação de um ambiente lunar com um pé-direito de 12 metros que apresentará um Rover. Em outros espaços terá um elevador que simula a movimentação e a chegada na rampa de lançamento dos foguetes, exposição de mais de 300 itens originais da Nasa e outros recintos que estão preparados.A área de exposição também conta com uma das maiores coleções de artefatos originais da agência americana de exploração espacial, que foram reunidos pelo Museu e Centro de Educação Espacial COSMOSPHERE de Hutchinson, Kansas, referentes aos Projetos MERCURY, GEMINI e APOLLO. Entre eles, turbinas de foguetes, réplica da cápsula lunar com painel original e mesas de comando de Houston também originais, além de registros históricos da missão Apolo 11, que levou dois astronautas americanos à Lua em 20 de julho de 1969. Já no Planetário, o público poderá conferir, com tecnologia de reprodução em 4k, filmes produzidos pelo Museu de História Natural de Nova York.Os gaúchos sócios fundadores do grupo DC Set, Dody Sirena e Cicão Chies comentam a importância da cidade para o turismo e economia. "O Space Adventure foi totalmente criado e concebido por nós, o sucesso em outras cidades como São Paulo foi tão grande que a exposição também está acontecendo atualmente em Boston, Massachusetts e, agora, chega na linda Canela que já abriga tantos pontos turísticos importantes em nosso país. Esse é um empreendimento de grande investimento que passa por construção física, acervo e criação das atrações. A expectativa é receber 300 mil pessoas anualmente e empregar até 100 colaboradores, dependendo da época do ano", ressaltam os empresários.SERVIÇO: SPACE ADVENTURE – CANELA/RSVisitação a partir do dia 10 de maio de 2023Local: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960. Vila Suiça, Canela- RS, CEP 95.680-000Ingressos à venda pelo site: spaceadventure.com.brValores dos ingressos*:· Space AdventureInteira (de 16 a 59 anos) R$ 100,00 – com preço promocional de lançamento de R$ 90,00 Meia (Infantil, Estudantes, PCD, Jovens de Baixa Renda e Maiores de 60 anos) R$ 50,00 · PlanetárioInteira (de 16 a 59 anos) R$ 60,00 Meia (Infantil, Estudantes, PCD, Jovens de Baixa Renda e Maiores de 60 anos) R$ 30,00· Combo: Space Adventure + PlanetárioInteira (de 16 a 59 anos) R$ 160,00 – com preço promocional de lançamento de R$ 119,00 Meia (Infantil, Estudantes, PCD, Jovens de Baixa Renda e Maiores de 60 anos) R$ 70,00*Os ingressos acima não incluem:Giroscópio para 1 pessoa (atração que simula a força G enfrentada pelos pilotos);Giroscópio para 2 pessoas: (atração que simula a força G enfrentada pelos pilotos);Simulador de Realidade Virtual (atração que simula a experiência do homem no espaço);Cinema 6D.Ingressos para essas atrações podem ser adquiridos no local. Valores:Giroscópio – R$25 por pessoaRealidade Virtual – R$15 por pessoaCinema 6D – R$20 por pessoaPremière exclusiva com a presença do astronauta Charles Duke, 09 de maio – Mais informações exclusivamente pelo e-mail [email protected] mais sobre o Space Adventure: [email protected]