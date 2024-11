Grupo Ibero encaminha aquisição da caxiense Zurlo

Fundada há 37 anos em Caxias do Sul, a Zurlo Sistemas Automotivos deve passar ao controle do Grupo Ibero, fabricante de eixos de rodagem e suspensões para implementos rodoviários sediado em Itaquaquecetuba (SP). A operação está sujeita a aprovação do Cade e deve ser confirmada no primeiro semestre de 2025.

A fábrica da Zurlo em Caxias do Sul emprega 160 funcionários e exporta em torno de 20% da produção para países da América Latina, principalmente para pequenos fabricantes de implementos e para o aftermarket da região. A empresa tem, em seu portfólio, engates de contêineres, aparelhos de levantamento mecânico e pino rei, entre outros componentes, além de trabalhar de forma customizada com soluções inteligentes junto aos seus clientes. A empresa esteve presente na Fenatran 2024, realizada na semana passada, em São Paulo.

A operação reforça a presença do Ibero Group como um dos principais players do setor no Brasil e amplia a capacidade de atender um mercado em crescente evolução tecnológica. "Com esta aquisição, o grupo se tornará uma das empresas mais completas do segmento em termos de portfólio de produtos. Teremos toda a parte de suspensão, eixos, acessórios, reservatórios de ar, suspensor pneumático e aparelho de levantamento mecânico", explica Ronaldo Linero, CEO do Grupo Ibero

Também objetiva aprimorar o atendimento aos clientes no Brasil, oferecendo ao mercado uma solução completa em componentes para implementadoras. "O propósito é fortalecer a presença do grupo no setor de reposição e, ao mesmo tempo, impulsionar os planos de exportação, aproveitando a expertise da Zurlo, que já possui operações consolidadas em diversos países da América do Sul", afirma Linero.

Recentemente, o grupo adquiriu a Sthall Master, de Orleans (SC), fabricante de acessórios para carretas, como reservatório de ar, suspensor e arco de graneleira. Outras empresas controladas são a Ibero System, Ibero Parts e Fontaine.

A Zurlo foi fundada em novembro de 1987 por iniciativa de Valdir José Zurlo, juntamente com familiares e amigos. Inicialmente, ocupou um pavilhão no Bairro Santa Catarina para a produção pioneira de suspensores pneumáticos de eixos para caminhões. Com a expansão dos negócios, a operação foi transferida para novo espaço, inicialmente de 4,2 mil metros quadrados. O fundador faleceu em 2020 e a empresa seguiu sob o comando dos filhos.