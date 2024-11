Portos RS analisa os próximos passos para navegabilidade pelo canal de Itapuã

A Portos RS, empresa pública responsável por organizar, gerenciar e fiscalizar todo o sistema hidroportuário do Rio Grande do Sul, vai analisar os próximos passos para viabilizar a passagem de embarcações pelos pontos associados. A informação é da assessoria de comunicação social da Portos RS, que também salientou que a operação de retirada do navio Eva Shangai, encalhado em um banco de areia no canal de Itapuã, foi executada de maneira positiva na segunda-feira (11) por rebocadores. O navio carregado com fertilizantes estava obstruindo a passagem de outras embarcações entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos desde a sexta-feira (8). Assim como o navio graneleiro Mount Taranaki, de nacionalidade argentina, que havia ficado encalhado no canal de Itapuã, os rebocadores precisaram esperar o momento ideal para fazer as manobras de desencalhe com o aumento da lâmina d’água no dia 3 de novembro. Liberação de R$ 731 milhões pelo governo irá viabilizar obrasO problema foi agravado com o aumento de sedimentos como, por exemplo, areia, pedras e vegetação levados pelas águas durante a tragédia climática no Rio Grande do Sul ocorrida no final de abril e em maio deste ano. A Portos RS planeja agora colocar em prática ações para desobstrução dos principais canais assoreados. As ações serão possíveis a partir do anúncio do governo do estado liberando a quantia de R$ 731 milhões para dragagens nas hidrovias gaúchas que foram agravadas ainda mais pelas enchentes deste ano.