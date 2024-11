Navio do Panamá que obstruía canal de Itapuã foi desencalhado

Somente nesta segunda-feira (11) foi possível desencalhar o navio do Panamá que obstruía a passagem pelo canal de Itapuã desde sexta-feira (8). A embarcação Eva Shangai já havia recebido a visita de rebocadores no local para avaliar a possibilidade de realizar os trabalhos, mas não havia condições.

A passagem pelo canal foi agravada após o Rio Grande do Sul ter passado pela maior catástrofe climática de sua história, o que causou o acúmulo de areia e prejudicou a navegação.



Problema semelhante havia ocorrido recentemente no canal de Itapuã com o graneleiro Mount Taranaki, de nacionalidade argentina, que havia ficado encalhado em um banco de areia. A embarcação carregada de cevada foi desencalhada no dia 3 de novembro por dois rebocadores.