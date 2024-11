Randoncorp registra receita trimestral recorde

De Caxias do Sul

A Randoncorp registrou receita líquida consolidada de R$ 3,1 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 8,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. É a maior receita líquida trimestral da história da empresa. No acumulado do ano, o valor é de R$ 8,7 bilhões, alta de 3,9% no comparativo com os nove primeiros meses de 2023.

O ebitda ajustado alcançou R$ 475,1 milhões no terceiro trimestre, com margem de 15,2%, o que representa aumento de 1,5 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2023. O valor nominal ajustado é recorde histórico da companhia para este indicador.

A empresa encerrou o trimestre com lucro líquido de quase R$ 130 milhões, alta de 39,5% sobre igual período do ano passado, e margem de 3,9%. No acumulado do ano este indicador é de R$ 290,7 milhões, em queda de 10,9% sobre mesmo período de 2023.



Segundo o CFO, Paulo Prignolato, fatores como aumento das vendas para os mercados de montadoras e reposição, demanda positiva em todos os mercados de atuação, estabilidade nas receitas oriundas do exterior e melhora da margem bruta do período influenciaram nesses números. "É um resultado que demonstra a consistência e o foco na execução de nossa estratégia, fortalecida pela expansão nos mercados internacionais e de reposição", reforça.



No trimestre, a vertical montadora reconquistou a liderança de market share em implementos rodoviários e as verticais autopeças e controle de movimentos atingiram, individualmente, o marco de mais de R$ 1 bilhão em receita líquida. O mercado de caminhões aquecido potencializou o crescimento das vendas dos produtos da vertical autopeças, enquanto o segmento de reposição permaneceu em ritmo acelerado.



Em serviços financeiros e digitais, a expansão da base de crédito de consórcios e o aumento das vendas de soluções em softwares da empresa DB possibilitaram novo recorde de receitas para esta vertical. O trimestre também foi de expansão da receita líquida da vertical tecnologia avançada, associada ao maior número de projetos em automação e robótica realizados pela Auttom e de aumento no volume de testes no Centro Tecnológico Randon (CTR).



No Brasil, foram registrados avanços relevantes com as novas plantas fabris da vertical autopeças em Mogi Guaçu (SP). A unidade da Castertech está em início de operação e os primeiros meses de atividade já sinalizam o grande potencial que terá quando alcançar funcionamento pleno. A construção da fábrica da Suspensys avança e a expectativa é que esteja concluída até o final de 2024 para iniciar as operações em 2025.