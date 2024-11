Feira de calçados e acessórios Zero Grau terá a participação de 70 importadores

A Zero Grau Feira de Calçados e Acessórios, que vai ocorrer de 18 a 20 deste mês, no Centro de Eventos do Serra Park, em Gramado, terá a participação de 70 importadores provenientes de quatro continentes, especialmente da América Latina e do varejo nacional. A feira fechou a comercialização de seus espaços com a participação de 150 expositores e 240 marcas entre calçados e acessórios.Roberta Pletsch, diretora de relacionamento da Merkator Feiras e Eventos, promotora da Zero Grau, está muito otimista com o evento deste ano, após o Rio Grande do Sul ter sofrido a maior catástrofe climática de sua história e que afetou muitos municípios gaúchos. Outra preocupação era em relação às vias terrestres do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes e quedas de barreiras, mas que estão sendo solucionadas.Merkator, empresa promotora do evento, prevê 8 mil visitantes na feiraUma das principais preocupações era em relação às operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho atingido pela mancha de inundação, porém, está em funcionamento desde o dia 21 de outubro para voos nacionais. Roberta projeta a participação de 8 mil visitantes nos três dias de feira.O evento conta com o apoio do Sindicato da Indústria de Calçados de Estância Velha, Sindicato da Indústria de Calçados de Ivoti, Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo, Sindicato da Indústria de Calçados de Parobé, Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga e Sindicato da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados de Três Coroas.