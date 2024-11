Junta Comercial muda de sede e agora está na avenida Borges de Medeiros

avenida Borges de Medeiros, 521, no Centro Histórico de Porto Alegre. As atividades no novo endereço começou a partir do dia 28 de outubro. O local já abrigou o Tudo Fácil que agora está em operação no 2º andar do Pop Center (Camelódromo). A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul ( JucisRS ) está em nova sede, que agora fica localizada na, no Centro Histórico de Porto Alegre. As atividades no novo endereço começou a partir do dia 28 de outubro. O local já abrigou o Tudo Fácil que agora está em operação no 2º andar do Pop Center (Camelódromo).

De acordo com a presidente da autarquia, Lauren Momback Mazzardo, a mudança de sede foi fundamental já que o prédio agora é do governo estadual, representando o princípio da economicidade com uma maior aplicação dos recursos disponíveis.

“Esta nova fase reflete o compromisso com a economia e eficiência no serviço público. Temos o comprometimento com a qualidade, disponibilizando um atendimento ainda melhor aos empresários e usuários que buscam os serviços prestados diariamente na Junta Comercial", disse.

Lauren destaca que a JucisRS desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. A autarquia tem como competências registrar e formalizar empresas, facilitando a criação de negócios e geração de empregos. "Cada ação realizada contribui diretamente para o fortalecimento da economia local e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos", enfatiza.

Ajustes operacionais e logísticos serão feitos até dezembro

Segundo Lauren, durante os meses de novembro e dezembro, serão realizados ajustes operacionais e logísticos para que seja disponibilizado um ambiente atrativo para quem deseja empreender no estado gaúcho. O atendimento presencial, mediante agendamento, funciona no andar térreo de segunda à sexta-feira das 9h às 17h, focado em solucionar as principais demandas. Demais serviços online seguem operando normalmente. A JucisRS está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec).