Mercado de imóveis de luxo segue crescendo em Porto Alegre

O mercado imobiliário brasileiro continua com aquecimento significativo, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por empreendimentos de luxo e alto padrão. O estudo "Mercado imobiliário nacional — 1º semestre 2024", da consultoria Brain, revela que o número de apartamentos e salas com valor estimado em R$ 1,5 milhão cresceu 10,6% no primeiro semestre de 2024 na comparação com 2023, ou seja, 5,7 mil unidades comercializadas. Especialistas observam que há uma crescente demanda por residências que oferecem não apenas luxo, mas também um estilo de vida sofisticado e exclusivo, e Porto Alegre está entre as principais capitais.

As três cidades com maior preço médio dos imóveis de luxo, acima de R$ 1,5 milhão, são Vitória (ES), João Pessoa (PB) e São Luís (MA). Já entre as propriedades superluxuosas, São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS) lideram a lista, com valores acima de R$ 5,5 milhões.



Na Região Sul, entre as construtoras com foco em imóveis de luxo e superluxo, a Cyrela Goldsztein, festeja os resultados mais recentes. Há cerca de 2 meses foi lançado um prédio com apartamentos entre 430 metros quadrados e 780 metros quadrados, com valores entre R$ 12 milhões e R$ 23 milhões. Desde o dia do lançamento, já foram assinados contratos de venda de 11 unidades. Para o CEO da Cyrela, Rodrigo Putinato, a empresa vem percebendo o aumento da procura. “Vemos que a busca por imóveis de R$ 3 milhões, R$ 4 milhões, está em uma performance excepcional”, revela.



A procura por imóveis de luxo teria algumas possíveis causas, segundo o CEO, como a reacomodação do mercado, quando proprietários sempre tendem a trocar o imóvel por outro de maior espaço e qualidade. “Há também o temor pela economia e pelas enchentes, o que acaba mexendo com o mercado”, observou Pitinato.



O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) identifica esse crescimento mensalmente na pesquisa de mercado que faz em parceria com a consultoria Alphaplan. Bairros como Bela Vista, Petrópolis e Moinhos de Ventos estão entre os bairros mais procurados pelas construtoras. “Porto Alegre está com uma performance muito boa para este perfil. E as possibilidades de financiamento possibilitam que a classe média melhore de padrão”, observou o presidente da entidade, Cláudio Teitelbaum.

“Nossa pesquisa faz mensalmente o panorama do mercado imobiliário. Imóveis acima de 130 metros quadrados, nestes últimos meses tiveram crescimento muito impulsionado pelas condições de up grade”, acrescentou.