Ruas no Bela Vista, Moinhos de Vento e Petrópolis estão entre as que mais valorizaram em 2024

Um levantamento realizado pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, revela que ruas localizadas nos bairros Bela Vista, Moinhos de Vento e Petrópolis estão entre as que tiveram a maior valorização entre janeiro e agosto de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A rua Eng. Adolfo Stern, na Bela Vista, registrou o maior aumento do período (290%) no tíquete médio de imóveis, saindo de uma média de R$ 509 mil para cerca de R$ 2 milhões. Em seguida, a rua Dr.Vale, no Moinhos Vento, apresentou crescimento de 208%, alcançando uma média de R$ 2,4 milhões.

Na avenida João Obino, em Petrópolis, o tíquete médio chegou a R$ 5,5 milhões – aumento de 137% em relação a 2023, quando a média dos preços dos imóveis era de R$ 2,3 milhões.

No bairro Moinhos Vento, a rua Santo Inácio contabilizou valorização de 109%, enquanto na rua Dr. Timoteo esse valor foi de 104%. Os imóveis nessas vias custam, em média, cerca de R$ 3,2 milhões e R$ 1,2 milhões, respectivamente.

“As ruas com esses crescimentos impressionantes têm algumas características em comum. Todas estão em regiões de alta demanda e receberam empreendimentos novos, de alto luxo, com imóveis maiores do que aqueles que vinham sendo negociados anteriormente”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

O levantamento da Loft incluiu dados de transações imobiliárias em toda a cidade de Porto Alegre, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Foram consideradas as 700 ruas mais valorizadas da capital gaúcha, com transações registradas entre janeiro e agosto de 2023 e 2024.

As 5 ruas com as maiores variações de preço (entre Jan-Ago 2023 e Jan-Ago 2024):