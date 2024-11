Operando há 15 dias, Salgado Filho tem movimento intenso

Operando parcialmente há 15 dias, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, tem registrado movimento intenso de passageiros. Nesta segunda-feira (4), entre 15h e 16h, quando a reportagem visitou o terminal, pessoas aguardavam em longas filas para despachar malas na área de check-in, no segundo piso. De acordo com uma funcionária das companhias, o aumento das filas ocorre porque a nova área de check-in, que está desativada desde a enchente de maio, é maior. Uma passageira relatou que estava esperando há cerca de uma hora.



Apesar disso, a maior parte dos usuários, incluindo passageiros e colaboradores do aeroporto, considera o retorno positivo e as melhorias constantes. Ana Luiza Feliciani, da Associação Kiai (Associação Canoense de Judô), aguardava a chegada dos atletas de judô na tarde desta segunda-feira. Em sua opinião, é impressionante a organização do aeroporto após os estragos causados pelas cheias. "O que me chama atenção é que não tem cheiro. Na minha visão, está bom. Nossos atletas tiveram que viajar até Florianópolis em outros momentos, então ter o aeroporto de volta é muito melhor, outra vida."



Ela comentou apenas que os banheiros do embarque ainda apresentam um cheiro mais forte. Na ida dos atletas para o Troféu Brasil, em Minas Gerais, ela observou que o embarque também foi rápido, mesmo para despachar as bagagens. "Estamos muito felizes, que siga melhorando", pontuou.

Usuários ainda consideram o retorno positivo e as melhorias constantes EVANDRO OLIVEIRA/JC



Percorrendo os andares do terminal, é possível notar as marcas da enchente nos danos ao piso. Há também tapumes indicando locais ainda inativos, sejam da administração ou de lojas que ainda não retornaram às atividades, como a cafeteria Starbucks do primeiro piso. Uma placa em frente à loja informa: "Retornamos em breve!". Além disso, sons de obras também são frequentes, pois novas operações estão se preparando para abrir, como o bar temático da Heineken, que terá uma nova unidade no primeiro andar. No segundo e terceiro pisos, a sensação de calor é maior, mas nada insuportável. Nesta segunda-feira, Porto Alegre teve máxima de 30ºC.



No quiosque da Jolimont, uma das novas operações após as cheias, as colaboradoras Nathália Marques e Renata Lima observaram que o movimento na primeira semana de reabertura estava mais baixo, mas que, desde a semana passada, o fluxo aumentou. "A expectativa é que continuem chegando mais passageiros", comentou Nathália. No quiosque da Localiza, empresa de aluguel de carros, a percepção era semelhante. Segundo a colaboradora Juliana Couto, o fluxo de pessoas tem aumentado gradualmente.



Na praça de alimentação, havia uma grande quantidade de passageiros no meio da tarde. O terminal está com mais de 80% das operações comerciais em funcionamento, incluindo varejo, gastronomia, serviços e mobilidade. A Fraport, concessionária que administra o aeroporto, explica, em nota, que "os demais cessionários estão em processo de ajustes internos para abertura nas próximas semanas."



"A energia foi reestabelecida e seguirá com acompanhamento da equipe da Fraport Brasil para mitigar impactos de eventuais novas ocorrências. A previsão de retomada completa do abastecimento e distribuição de energia no sítio aeroportuário está prevista para dezembro, com a conclusão das obras nas subestações de energia. O sistema de ar-condicionado está em recuperação e opera ainda parcialmente em alguns pontos do Terminal de Passageiros", informa a nota.



A previsão é que os voos internacionais retornem no dia 16 de dezembro.

