ABRH-RS divulga os vencedores dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2024

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) divulga os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2024 e o Top Cidadania 2024, reconhecidas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania. São, ao todo, 57 premiados – 41 no Top Ser Humano e 16 no Top Cidadania. A cerimônia de premiação ocorre no dia 28 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

De acordo com o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, essa ação de premiar os melhores cases praticados pelas empresas, realizada há mais de três décadas, tem contribuído para disseminar no meio empresarial e na sociedade os esforços para melhoria contínua no que tange à gestão e valorização das pessoas e das comunidades, especialmente as que ficam no entorno dessas organizações. "A nossa percepção, comprovada por indicadores objetivos dos nossos critérios de avaliação dos cases, é de que há, sim, uma evolução. Claro que ainda temos espaço para melhorar e essa premiação serve como estímulo para que a caminhada continue. A sociedade gaúcha tem sido desafiada como nunca nos últimos tempos, antes pela pandemia e agora com a tragédia provocada pelas enchentes, que impactaram fortemente praticamente todo o estado e todas as nossas empresas, com consequências também, por óbvio, nas pessoas, em aspectos materiais e emocionais. Registro, entretanto, que neste ano recebemos um número recorde de trabalhos, o que mostra a força, a luta e a fibra do nosso povo", salientou Fagherazzi.



O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Neste período, o Top Ser Humano já premiou mais de 600 cases e o Top Cidadania mais de 200.