Dólar segue no nível de R$ 5,76 à espera de medidas de contenção de gastos

maior nível desde março de 2021 O dólar tocou pontualmente o campo negativo no período da tarde desta quarta-feira (30), em movimento de ajuste após ter fechado nona véspera, mas o aguardo por medidas de contenção de gastos limitou o alívio.

Fatores técnicos, como o fechamento da Ptax do mês na quinta-feira (31) e a revisão do índice MSCI Brasil na próxima quarta (6), também estão no radar local. Já no exterior, foco para uma agenda extensa com payroll, eleição americana e reunião do Federal Reserve (Fed, BC norte-americano) nos próximos dias.

No segmento à vista, o dólar fechou a R$ 5,7634 (+0,03%). O contrato futuro para novembro rondava estabilidade (+0,04%), a R$ 5,76450, por volta das 17h23min. Já o índice DXY, que mede o dólar contra seis divisas fortes teve queda de 0,31%, a 103,994 pontos.

Depois de ter tido o pior desempenho entre moedas emergentes na terça-feira e subir por toda a manhã, o real conseguiu fechar perto da estabilidade nesta quarta-feira. No exterior, o dólar recuou ante a maior parte dos pares fortes, apesar de ganhar terreno em relação ao peso mexicano, peso colombiano e peso chileno.

O economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, afirma que o real teve desvalorização bem contida que alguns pares emergentes por um ajuste, com entendimento de que os comentários feitos pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) demonstraram convergência sobre reforço ao arcabouço fiscal: "parece um discurso mais alinhado, o que antes era um ponto de divergência".

Contudo, o consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online, André Galhardo, pondera que o desejo do mercado, de fato, é ver o esforço fiscal sendo materializado.

abertura líquida de 247.818 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), acima da mediana das previsões de 225.080 do Projeções Broadcast, o que em tese ajudaria o real. Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que nunca foi consultado por integrantes do governo sobre a agenda de revisão de gastos. Ainda assim, as falas não fizeram grande preço no mercado, que também se deparou com uma

Costa pontua ainda que o payroll dos Estados Unidos na sexta-feira (1º) deve gerar alguma volatilidade. "Provavelmente mercado terá cautela com divulgação do dado, pois hoje saiu uma pesquisa da ADP mais forte do que o esperado", avalia. Para ele, a eleição norte-americana na semana que vem também é evento importante, por mais que o resultado possa demorar por causa de uma apuração lenta, além de incertezas com o que o Fed deve decidir na quinta-feira da semana que vem (7).