A e21, que acaba de completar 40 anos, anuncia a abertura de uma agência de publicidade em Santa Catarina

Uma nova agência de publicidade da e21 vai ser aberta em novembro, deste ano, em Itajaí, Santa Catarina. A e21, que celebrou os seus 40 anos de fundação, na última quarta-feira, dia 23 de outubro, informou a novidade sobre a ampliação, durante a visita do diretor-presidente, Luciano Vignoli e do diretor de relações com o mercado, Samir Salimen, à sede do Jornal do Comércio.

De acordo com o diretor-presidente da e21 , a agência já tem uma sociedade em Santa Catarina e está só ultimando os detalhes. Segundo ele, não se trata de um escritório de atendimento, mas de uma agência, diferente do que ocorreu em outros anos. “Nós tivemos, durante 20 anos, um escritório em Blumenau e durante 15 anos um escritório em São Paulo. Agora, nós teremos uma sociedade e teremos uma estrutura em Santa Catarina. Estamos trazendo projetos e administrando variáveis para estarmos um pouco mais próximos daquele mercado”, destacou.

A e21 acompanha as mudanças do mercado e ampliado suas áreas de atuação. Durante o encontro ao Jornal do Comércio, foi reiterado pelo diretor-presidente e o diretor de relações com o mercado, que a agência e-21 tem grupos focados na produção de conteúdos e estratégias voltados ao setor de agronegócio, comunicação Business to Business (B2B), quando o principal cliente de uma empresa é outra empresa, e Business to Consumer (B2C), quando o público alvo é o consumidor final.



O diretor de relações com o mercado, Samir Salimen, citou que, havia ficado surpreendido, no período entre 2007/09, quando ele esteve atuando no estado catarinense, ao lado de Vignoli, pelo respeito e conceituação que a e21 havia conquistado junto àquele mercado - em bem-atender os clientes. "Nós temos bons projetos em vias de acontecer", salientou. Luciano Vignoli comemorou este novo passo que está sendo dado pela da e21 em direção ao futuro. Esta realidade torna-se palpável agora. "A gente pretende que em novembro deste ano isso esteja ultimado e – fisicamente, nós estamos organizados". Trata-se de uma agência independente (ou seja) com equipe, clientes e tecnologias próprias.

Obra conta a história da evolução da empresa

Luciano Vignoli lembrou que, para marcar a passagem dos 40 anos de fundação, a agência de publicidade lançou o livro intitulado “e21: Fazendo História(s)”. De acordo com diretor-presidente da e21, trata-se de uma obra, não cronológica, que conta histórias e mostra um pouco sobre o trabalho realizado pela empresa e da evolução do trabalho publicitário ao longo destes anos.

Na oportunidade, também foi realizado o lançamento de uma nova edição da revista ‘Creative Showcase’, que divulga os trabalhos criativos mais significativos do último ano, trazendo 100 novas páginas, sob a forma de pequenos cases, as principais campanhas entregues aos clientes nos últimos meses.

“No dia 23 de outubro, comemoramos os 40 anos do nosso contrato comercial. Na ocasião, nós recebemos cerca de 200 pessoas, reunindo o nosso pessoal, fornecedores, amigos, veículos, clientes, prospect, empresários e líderes setoriais, políticos, entre outros”, citou o empresário. O evento foi realizado na sede da empresa, localizada na avenida Independência, 1.299, em Porto Alegre.