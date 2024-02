Empresa E21 investe em tecnologia para oferecer comunicação 360º

Investir em tecnologia para oferecer comunicação 360º. Essa é a premissa da empresa de comunicação E21 que, ao completar 40 anos, tem acompanhado as mudanças do mercado e ampliado suas áreas de atuação. Com 18 clientes e 50 colaboradores, a empresa tem grupos focados na produção de conteúdos e estratégias voltados ao setor de agronegócio, comunicação Business to Business (B2B), quando o principal cliente de uma empresa é outra empresa, e Business to Consumer (B2C), quando o público alvo é o consumidor final.

"Estamos investindo em ferramentas, tecnologia e dados", disse o diretor de Relações com o Mercado, Samir Salimen, que retomou a parceria com a empresa em novembro do ano passado. Ele ressalta, ainda, que a E21 tem pelo menos 20 ferramentas diferentes que auxiliam no trabalho das equipes. O diretor-presidente, Luciano Vignoli, destacou, também, a velocidade de produção necessária para atender as novas demandas do mercado. "Hoje, temos 60 dias para planejar e executar as estratégias", disse, ressaltando que a empresa mede a produtividade dos times e constatou crescimento nos últimos anos.

De acordo com eles, não é mais possível pensar comunicação sem pensar em estratégias para o digital. "Digital não é a agência, é a vida", considerou Vignoli, ressaltando que cerca de 280 mil vídeos no estilo Reels, do Instagram, são publicados por minuto. Tendo em vista todos os novos desafios e a necessidade de abranger as estratégias com um olhar panorâmico, a E21 foi convidada para ministrar a disciplina “Mercado 360º: Todos os graus da Publicidade” para os alunos do curso de Publicidade da ESPM, em Porto Alegre.

Leia também: Seis empresas de comunicação criam holding com atuação nacional



Desafio do Agro na comunicação

O agronegócio, um dos núcleos especializados da empresa de comunicação, é um dos segmentos mais importantes da economia gaúcha e apresenta uma série de desafios, especialmente no que diz respeito ao tempo das safras e a linguagem utilizada em cada estado brasileiro.

"Os argumentos, os compostos e as máquinas que são utilizados no centro-oeste são diferentes dos utilizados aqui. Se você atravessar o Mampituba (rio que separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina), já é diferente. Então, é um jogo de xadrez. O principal desafio é ser global como conceito, mas local na comunicação", disse.

O diretor de Relações com o Mercado, Samir Salimen, e o diretor-presidente, Luciano Vignoli, foram recebidos no Jornal do Comércio pelo diretor-presidente Giovanni Jarros Tumelero.