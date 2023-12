Seis empresas de comunicação criam holding com atuação nacional

Acaba de nascer uma nova holding na área de comunicação corporativa no Brasil e com integrante do Rio Grande do Sul. A in.Pacto, com sede em Brasília, lidera o movimento que abrange seis empresas, informa, por nota. Está no grupo a agência de publicidade Euro, de Porto Alegre.

A holding inclui ainda a Santafé Ideias, do mercado de Relações Públicas, a produtora de audiovisual Movie App, a Listening, especializada em pesquisas e análise de dados, e a Sta.live, hub que atua com live marketing e eventos. A holding projeta receita de cerca de R$ 100 milhões em 2024.

A in.Pacto ganha mais ferramentas com a associação das seis operações, abrangendo marketing digital, planejamento estratégico, diferentes mídias e relacionamento editorial com a imprensa. Também foi definido que os executivos de cada empresa permanecem nas funções. Na Euro, Arthur Leucina, segue no posto.

"O mercado gaúcho, público e privado, será outro depois do começo das operações da holding”, aposta Leucine, em nota.

O jornalista gaúcho Klécio Santos, ex-RBS e CEO da holding, diz que a iniciativa oferece "uma abordagem de comunicação 360 para atender as necessidades dos clientes".

Entre clientes da operação, estão o governo do Rio de Janeiro, ministérios da Saúde e o da Integração e do Desenvolvimento Regional e Embratur.

A marca da holding será apresentada nesta terça-feira (5) na Capital. "Os clientes terão um cardápio de serviços amplo, com o que há de mais moderno e tecnológico no mercado de comunicação", garante Santos, na nota.