RS precisa qualificar 957,8 mil profissionais até 2027, aponta o Senai

Para atender a demanda da indústria do Rio Grande do Sul nos próximos três anos, será necessário qualificar 957,8 mil profissionais entre 2025 e 2027, segundo o Mapa do Trabalho Industrial (MTI). O número contempla a necessidade de formação de 147 mil novos profissionais e de requalificação de 810,8 mil que já estão no mercado.

A projeção leva em conta o crescimento da economia e do mercado de trabalho. O levantamento é elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O estudo é uma importante ferramenta de inteligência para subsidiar as ações de planejamento de oferta do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A qualificação envolve o desenvolvimento de competências em dimensões como hard skills (habilidades técnicas como domínio de máquinas, equipamentos e softwares), soft skills (competências comportamentais como pensamento crítico, inteligência emocional, criatividade e inovação) e ações de saúde e segurança no trabalho (como inspeção de instalações, normas e regulamentos), para que os trabalhadores contem com as habilidades necessárias para desempenhar as funções de maneira eficaz e segura.

De acordo com o MTI, entre 2025 e 2027, as áreas com maior demanda por profissionais serão:

• Logística e Transporte (213,2 mil), com oportunidades para técnicos de controle da produção, motoristas de veículos de cargas, almoxarifes e armazenistas, entre outros;

• Metalmecânica (106,3 mil), com a necessidade de montadores de veículos automotores (linha de montagem); trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas; trabalhadores da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e de compósitos, e mais;

• Operação industrial (97,4 mil), que são profissionais que atuam como alimentadores de linhas de produção, embalagem, etiquetagem, trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias;

• Construção (75,6 mil), para atuar como profissionais na operação de máquinas de terraplanagem, ajudante de obras civis, trabalhadores de estruturas de alvenaria, fundações, entre outros;

• Alimentos e Bebidas (73 mil), para trabalhar como magarefes, padeiros, confeiteiros, operadores de equipamentos na fabricação de pães, massas, doces, chocolates e achocolatados, entre outros;