Entidades gaúchas do varejo preparam novo round contra bets

Um segundo round na disputa do varejo com o mundo das apostas digitais, as bets, vem por aí, e as entidades varejistas gaúchas se mobilizam para que o segmento concorrente tenha regras e não se configure em ameaça crescente, sugando dinheiro que poderia desaguar no consumo.

LEIA MAIS: Apostas online rivalizam com fluxo de compras de fim de ano no varejo

Esta é a principal tese que pauta a defesa de regras mais duras ou que sigam tratamento que empresas em geral estão sujeitas. O novo campo de confronto será no Supremo Tribunal Federal (STF), que marcou audiência pública para 11 de novembro sobre o assunto.

O foco: ouvir todos os lados para subsidiar a apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7721, movida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em fim de setembro, contra a chamada Lei das Bets, a Lei 14.790, de 2023. A ação foi distribuída ao ministro Luiz Fux. Entre as solicitações, a CNC pede que o STF suspenda, de forma imediata, a eficácia da lei. No mérito da questão, a entidade nacional solicita que o texto seja declarado integralmente inconstitucional.

A CNC aponta impactos da edição da lei que regulamenta as apostas esportivas on-line. Para o setor de comércio e serviços, a lei de 2023 acabou colaborando para elevar a busca das apostas e o nível de endividamento das famílias. Para a confederação, as medidas do governo, como o registro das empresas, maioria estrangeiras, e a restrição de uso de recursos do Bolsa Família na jogatina on-line não foram suficientes para aliviar as preocupações.

"Estamos trabalhando na participação na audiência pública em Brasília. Vamos levar nossas reivindicações", avisa o presidente da Federação AGV, Vilson Noer. A entidade, que reúne mais de 170 integrantes, entre câmaras de dirigentes lojistas e associações comerciais por todo o território gaúcho, aposta em três pilares no movimento para enquadrar as bets.

Bohn diz que o governo acabou demorando a agir sobre as apostas: "Teve de sair correndo atrás" João Alves / Fecomercio / Divulgação / JC

"São três temas que nós consideramos fundamentais para que possa haver uma competição igual. Defendemos a liberdade econômica e o livre mercado, mas precisamos ter regra, ter regulamento, com qualquer atividade econômica do País", adverte Noer: "Elas (bets), por enquanto, estão livres e soltas".



Noer lembra que o assunto surgiu na mesa do segmento em meio à missão da comitiva gaúcha à NRF Retail's Big Show, em Nova York, em janeiro, que teve cobertura da coluna Minuto Varejo. "Pouco se falava sobre o assunto e lá vimos que o impacto seria grande pelo crescimento das apostas e valores. De lá para cá, a gente sente cada vez mais as consequências sérias na questão econômica e social", associa ele.

Uma das constatações que embasam a cobrança de regras e monitoramento mais rígido é que recursos que poderiam estar movimentando compras estão indo cada vez mais e de forma desenfreada para os jogos. Uma das frentes de apostas são os resultados de campeonatos de futebol. Mas os apelos em aplicativos nos smartphones são muito persuasivos, disseminando-se em diferentes anúncios para seduzir e vender a ideia de ganhos fáceis.

Além disso, para poder disputar prêmios, os apostadores estão gastando mais ou buscando até financiamento para bancar a corrida pela sorte. Para o varejo, esse engajamento dos consumidores vira azar para empreendedores que dependem da economia real.

O presidente da Fecomércio-RS, um dos braços regionais da CNC, Luiz Carlos Bohn, reforça que as bets são uma "ameaça muito forte ao varejo e às contas das famílias". "As pessoas acham que uma riscadinha não é nada, mas o montante que isso envolve, sim", alerta Bohn.

Para o dirigente da entidade que reúne a representação patronal, o governo acabou demorando a agir. "Teve de sair correndo atrás, pois não achou que era tanto, mas os dados de gastos com Bolsa Família, ligaram o alerta", aponta Bohn, citando ainda que é preciso separar os segmentos.

"A CNC é favorável a jogos que contribuam para o turismo, mas as bets são nocivas. Não sabemos onde estão as empresas e ainda tiram dinheiro do consumo. É recurso que está faltando nas lojas e nos supermercados", contrapõe o dirigente da Fecomércio-RS.